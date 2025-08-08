БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пред "Александър Невски": Световни оперни звезди изпълняват 9-ата симфония на Бетовен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази

Софийската опера поставя точка на своите мащабни спектакли

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийската опера поставя точка на своите мащабни спектакли пред катедралата "Св. Александър Невски" тази вечер.

Финалът ще е грандиозен, защото на площада ще прозвучи 9-ата симфония на Бетовен под диригентството на един от най-добрите съвременни диригенти маестро Даниел Орен.

Той води със себе си и състав от блестящи световни солисти, които са чест за всяка голяма международна сцена.

За да бъде звученето наистина мащабно към хора на Националната опера се присъединява и този на операта в Стара Загора.

Взаимното творческо възхищение между двама мъже - директорът на Софийската опера Пламен Карталов и диригентът Даниел Орен, превръща това музикално чудо в реалност.

Пламен Карталов вижда изпълнението на 9-ата симфония като духовна поанта на своите спектакли пред храма, а Даниел Орен харесва и прегръща идеята му с огромен възторг.

"Това послание от Шилер и от гения на Бетовен, което е вдъхновявало артисти и мислители, е важен елемент. Ние се молим с оркестъра, ние се молим с хора, ние се молим със солистите, ние пеем на Бог и го молим да ни даде един по-добър свят на братство, това е посланието на Бетовен и Шилер. Това е символ на единението, надеждата и мира", заяви Даниел Орен, диригент.

За грандиозното събитие Софийската опера посреща едни от най-значимите оперни гласове на нашето време. Присъствието на Даниел Орен е гарант, че музикалното качество на това небивало до момента събитие ще е с проба 24 карата.

"Като начало 9-а симфония на Бетовен е толкова значимо музикално произведение генерално за музикалната история, защото е първата симфония, в която са включени певци. Това е произведение, което съм пяла за първи път преди близо 20 години в Австралия, когато бях младо сопрано и когато получих възможността тази година да я изпея отново бях истински развълнувана за мен. Когато бях млада, тази музика беше толкова предизвикателна, много трудна. Тя е относително малка партия, но е много трудна. И да имам възможността да я изпълня със знанията, събрани през 20-годишната ми кариера, и с техниката, която съм постигнала, е много удовлетворяващо, защото най-после се чувствам удобно да я пея", коментира Джесика Прат.

"Това е част от един прекрасен концертен репертоар, а ние певците винаги трябва да правим и неща встрани от операта. И Даниел, маестро Орен, ме попита преди няколко месеца дали ще ми е интересно. И аз му отговорих, че не съм пял 9-а симфония от 30 години и бих бил щастлив да я направя, особено пък с него, защото той е фантастичен. А и с останалите солисти - имаме Виолета, Джесика и Александър, това е велик квартет! Щастлив съм, че съм тук. А и хорът, и оркестърът също са прекрасни", каза още Грегари Кунде.

Музиката на Бетовен ще бъде подсилена от мощното присъствие на катедралата и ще създаде у публиката усещане за катарзис и омиротворение. И радост от единение с изкуството и душите на стотици други хора, дошли да преживеят екстаза от музиката.

Така Софийската опера се разделя с площада пред катедралата, но продължава своите спектакли на друго магично място - езерото в Панчарево.

#"Александър Невски" #спектакли #Софийска опера #Бетовен

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
2
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
3
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
4
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета
5
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
6
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Регионални

Пожарът в Сунгурларе: Ситуацията остава критична, пожарът не отстъпва
Пожарът в Сунгурларе: Ситуацията остава критична, пожарът не отстъпва
Отново се разгоря пожарът в Пирин Отново се разгоря пожарът в Пирин
Чете се за: 01:00 мин.
Потушен е пожарът край Банкя, огънят достигна на 20 метра от къщите Потушен е пожарът край Банкя, огънят достигна на 20 метра от къщите
Чете се за: 01:35 мин.
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията „Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
Чете се за: 04:22 мин.
Ремонтират ключов мост на бул. "Ломско шосе" в София (СНИМКИ) Ремонтират ключов мост на бул. "Ломско шосе" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията „Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Отново се разгоря пожарът в Пирин Отново се разгоря пожарът в Пирин
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Путин: ЕС и Киев срещу договорка без Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Потушен е пожарът край Банкя, огънят достигна на 20 метра от къщите
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ