Пред "Александър Невски": Световни оперни звезди изпълняват 9-ата симфония на Бетовен

Софийската опера поставя точка на своите мащабни спектакли пред катедралата "Св. Александър Невски" тази вечер.

Финалът ще е грандиозен, защото на площада ще прозвучи 9-ата симфония на Бетовен под диригентството на един от най-добрите съвременни диригенти маестро Даниел Орен.

Той води със себе си и състав от блестящи световни солисти, които са чест за всяка голяма международна сцена.

За да бъде звученето наистина мащабно към хора на Националната опера се присъединява и този на операта в Стара Загора.

Взаимното творческо възхищение между двама мъже - директорът на Софийската опера Пламен Карталов и диригентът Даниел Орен, превръща това музикално чудо в реалност.

Пламен Карталов вижда изпълнението на 9-ата симфония като духовна поанта на своите спектакли пред храма, а Даниел Орен харесва и прегръща идеята му с огромен възторг.

"Това послание от Шилер и от гения на Бетовен, което е вдъхновявало артисти и мислители, е важен елемент. Ние се молим с оркестъра, ние се молим с хора, ние се молим със солистите, ние пеем на Бог и го молим да ни даде един по-добър свят на братство, това е посланието на Бетовен и Шилер. Това е символ на единението, надеждата и мира", заяви Даниел Орен, диригент.

За грандиозното събитие Софийската опера посреща едни от най-значимите оперни гласове на нашето време. Присъствието на Даниел Орен е гарант, че музикалното качество на това небивало до момента събитие ще е с проба 24 карата.

"Като начало 9-а симфония на Бетовен е толкова значимо музикално произведение генерално за музикалната история, защото е първата симфония, в която са включени певци. Това е произведение, което съм пяла за първи път преди близо 20 години в Австралия, когато бях младо сопрано и когато получих възможността тази година да я изпея отново бях истински развълнувана за мен. Когато бях млада, тази музика беше толкова предизвикателна, много трудна. Тя е относително малка партия, но е много трудна. И да имам възможността да я изпълня със знанията, събрани през 20-годишната ми кариера, и с техниката, която съм постигнала, е много удовлетворяващо, защото най-после се чувствам удобно да я пея", коментира Джесика Прат. "Това е част от един прекрасен концертен репертоар, а ние певците винаги трябва да правим и неща встрани от операта. И Даниел, маестро Орен, ме попита преди няколко месеца дали ще ми е интересно. И аз му отговорих, че не съм пял 9-а симфония от 30 години и бих бил щастлив да я направя, особено пък с него, защото той е фантастичен. А и с останалите солисти - имаме Виолета, Джесика и Александър, това е велик квартет! Щастлив съм, че съм тук. А и хорът, и оркестърът също са прекрасни", каза още Грегари Кунде.

Музиката на Бетовен ще бъде подсилена от мощното присъствие на катедралата и ще създаде у публиката усещане за катарзис и омиротворение. И радост от единение с изкуството и душите на стотици други хора, дошли да преживеят екстаза от музиката.

Така Софийската опера се разделя с площада пред катедралата, но продължава своите спектакли на друго магично място - езерото в Панчарево.