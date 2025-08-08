Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава

16-годишен младеж е загинал край село Кръстава след като ударил с мотора си животно, излязло на пътя. Спътникът на моториста, също непълнолетен е в болница. Установено е, че момчето е шофирало с по-висока от разрешената скорост. Това е втори инцидент, заради животно на пътя само в рамките на два месеца в селото. Затова жителите на Кръстава започват подписка.

Късно снощи 16 - годишен младеж от село Кръстава взел мотора на баща си, за да се повози. С него е и негов връстник. Минути по-късно на пътя за Велинград се случва фаталният удар с крава.

От силния удар тийнейджърът, управлявал мотоциклета, е загинал на място. Второто момче е откарано в болницата във Велинград, където е настанено за лечение.

Д-р Стоян Георгиев - МБАЛ “Велимед”: "Пристигна в средно увредено общо състояние с данни за черепно-мозъчна травма, която за щастие не беше в най-голямата тежест. В момента състоянието му е стабилно няма опасност за живота му."

Днес хората в селото са потресени от инцидента.

"Преди два месеца едно момче почина тук, удари го кола, 12-годишно, сега това... в понеделник имаха абитуриентски бал". "С мотор са били и са ударили в асфалта. Било легнало на асфалта. Едва ли да е имал опит. Той е без книжка, те са млади деца. Нямат опит. И затова са карали през нощта".

Защо момчето е било с мотор и как изобщо го е взел, предстои да стане ясно в хода на разследването.

Мирослав Стоянов - ОД МВР - Пазарджик: "Досъдебното производство ще изяснява, какви са причините те да имат възможност да управляват мотоциклет по това време и какъв е бил механизмът на пътно-транспортното произшествие."

В селото настояват за контрол над животните, които се извеждат да пасат в района.

Рахим Енгяк: Изразяваме нашето недоволство и искаме съдействие от съответните институции за недопускане на животни от други населени места и без надзор."

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.