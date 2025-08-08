БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Запази

Засега нито Москва, нито Вашингтон са потвръдили официална дата и място на бъдеща среща между двамата президенти

мир война тръмп путин разговарят телефона
Слушай новината

Ултиматумът, който американският президент даде на Владимир Путин да спре войната, изтича днес. Засега нито Москва, нито Вашингтон са потвърдили официална дата и място на бъдеща среща между двамата президенти.

Според източници на ИТАР-ТАСС двамата ще се срещнат в арабска държава. Американският президент потвърди готовността си да се срещне с Путин, дори и без присъствието на украинския лидер.

Среща лице в лице, от която и Кремъл и Белия дом се надяват да спечелят максимално.

"Тръмп се нуждае от нещо, което да го превърне в миротворец. А за Путин това ще бъде най-големият шанс от години да покаже, че не води война срещу украинците, а просто иска да разчисти терена от украинските сили в Донбас. Така че това е равен шанс и за двамата", коментира Клеменс Фишер, преподавател по Международни отношения.

Големият отсъстващ от срещата ще бъде украинският президент. Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с руския лидер Владимир Путин, дори ако той откаже преговори в присъствието на Зеленски.

Трябва ли Владимир Путин да се срещне със Зеленски, за да има среща между Вас и Путин?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не".

Путин заяви, че срещата може да се проведе в Обединените арабски емирства. Появиха се, обаче, информации, че може да бъде в Унгария, Швейцария или Италия.

Кремъл и Белият дом мълчат за точната дата, но очакванията са двамата президенти да се срещнат в края на следващата седмица.

Независимо от дипломатическите усилия, нито в Украйна, нито в Русия очакват срещата между Путин и Тръмп да донесе мир.

"Разбира се, бих искал да вярвам в най-доброто, искам да вярвам, че тази война все пак ще приключи. Но като се имат предвид обстоятелствата и как Путин се държи - той заявява на целия свят, че е готов да седне на масата за преговори, но когато настъпи момента, той рязко дърпа назад", заяви Сергий Пивен, син на убит украински войник.

В Москва не вярват, че Тръмп може да окаже силно влияние на Путин.

"Според мен Владимир Владимирович няма да промени мнението си, защото целите на специалната военна операция трябва да бъдат постигнати. И Тръмп няма да повлияе на това", допълни Денис, жител на Москва.

Засега позицията на Русия за спиране на войната остава - да получи контрол над незаконно анексираните от нея четири украински области, както и Украйна никога да не се присъедини към НАТО.

Според ултиматума на Тръмп, ако до днес Путин не спре войната, на Русия и нейните съюзници ще бъдат наложени нови санкции.

Остава ли в сила ултиматумът Ви към Владимир Путин да се съгласи на примирие?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Зависи от него, ще видим какво има да ни каже, но решението е негово".

Според експерти провалянето или отлагането на срещата между Тръмп и Путин засега остава най-лошият сценарий.

"Ако срещата не се проведе, ситуацията в Украйна ще се влоши. Руската офанзива ще продължи по въздух и земя, което означава, че украинските градове ще бъдат бомбардирани всяка нощ", каза още Клеменс Фишер, преподавател по Международни отношения.

По данни на западни военни анализатори през юли Украйна е загубила още 502 квадратни километра от територията си.

#Доналд Тръмп #Владимир Путин #ултиматум #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърна в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
4
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Русия

Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски
Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин и Зеленски? Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин и Зеленски?
Чете се за: 05:32 мин.
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин? Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:45 мин.
Тръмп планира среща с Путин и Зеленски Тръмп планира среща с Путин и Зеленски
Чете се за: 04:45 мин.
Съединените щати ще наложат вторични санкции на Русия в петък Съединените щати ще наложат вторични санкции на Русия в петък
Чете се за: 04:42 мин.
Разговори между Вашингтон и Москва - възможен ли е мирът в Украйна? Разговори между Вашингтон и Москва - възможен ли е мирът в Украйна?
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет 7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ