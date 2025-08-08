Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин

Ултиматумът, който американският президент даде на Владимир Путин да спре войната, изтича днес. Засега нито Москва, нито Вашингтон са потвърдили официална дата и място на бъдеща среща между двамата президенти.

Според източници на ИТАР-ТАСС двамата ще се срещнат в арабска държава. Американският президент потвърди готовността си да се срещне с Путин, дори и без присъствието на украинския лидер.

Среща лице в лице, от която и Кремъл и Белия дом се надяват да спечелят максимално.

"Тръмп се нуждае от нещо, което да го превърне в миротворец. А за Путин това ще бъде най-големият шанс от години да покаже, че не води война срещу украинците, а просто иска да разчисти терена от украинските сили в Донбас. Така че това е равен шанс и за двамата", коментира Клеменс Фишер, преподавател по Международни отношения.

Големият отсъстващ от срещата ще бъде украинският президент. Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с руския лидер Владимир Путин, дори ако той откаже преговори в присъствието на Зеленски.

Трябва ли Владимир Путин да се срещне със Зеленски, за да има среща между Вас и Путин? Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не".

Путин заяви, че срещата може да се проведе в Обединените арабски емирства. Появиха се, обаче, информации, че може да бъде в Унгария, Швейцария или Италия.

Кремъл и Белият дом мълчат за точната дата, но очакванията са двамата президенти да се срещнат в края на следващата седмица.

Независимо от дипломатическите усилия, нито в Украйна, нито в Русия очакват срещата между Путин и Тръмп да донесе мир.

"Разбира се, бих искал да вярвам в най-доброто, искам да вярвам, че тази война все пак ще приключи. Но като се имат предвид обстоятелствата и как Путин се държи - той заявява на целия свят, че е готов да седне на масата за преговори, но когато настъпи момента, той рязко дърпа назад", заяви Сергий Пивен, син на убит украински войник.

В Москва не вярват, че Тръмп може да окаже силно влияние на Путин.

"Според мен Владимир Владимирович няма да промени мнението си, защото целите на специалната военна операция трябва да бъдат постигнати. И Тръмп няма да повлияе на това", допълни Денис, жител на Москва.

Засега позицията на Русия за спиране на войната остава - да получи контрол над незаконно анексираните от нея четири украински области, както и Украйна никога да не се присъедини към НАТО.

Според ултиматума на Тръмп, ако до днес Путин не спре войната, на Русия и нейните съюзници ще бъдат наложени нови санкции.

Остава ли в сила ултиматумът Ви към Владимир Путин да се съгласи на примирие? Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Зависи от него, ще видим какво има да ни каже, но решението е негово".

Според експерти провалянето или отлагането на срещата между Тръмп и Путин засега остава най-лошият сценарий.

"Ако срещата не се проведе, ситуацията в Украйна ще се влоши. Руската офанзива ще продължи по въздух и земя, което означава, че украинските градове ще бъдат бомбардирани всяка нощ", каза още Клеменс Фишер, преподавател по Международни отношения.

По данни на западни военни анализатори през юли Украйна е загубила още 502 квадратни километра от територията си.