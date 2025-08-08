Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София

Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал „Дианабад“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Нападната е жена, като нападателят е отнел от нея чанта с пари. По-късно той е задържан от полицията с помощта на граждани.

На място се извършват процесуално-следствени действия.

"Около 9:30 е подаден сигнал за извършен грабеж на жена пренасяща чанта с голяма сума пари... Самоотвержена намеса на граждани е имало, подали са бързо сигнал до полицията, задържан е непосредствено след този грабеж. Гражданите го възпрепятстват да се оттегли, полицията идва почти незабавно и той е задържа", обясни заместник- началникът на първо районно управление Николай Нотев.

Парите са намерени и ще бъдат върнати на дамата, обясниха от полицията и уточниха, че дамата е длъжностно лице, работи в болница, извършвала е служебна дейност, внасяла е пари, които са оборотни. Става дума за 100 хиляди лева. Жената е носела парите в чанта за лаптоп.

„Дамата е правила инкасова дейност, която обаче не се прави по правилата - внасяла е служебни пари в клона на банката. Тук е моментът да апелирам към юридическите лица, когато пренасят голяма сума, които по закон са над 50 хиляди лева, да използват специализиран инкасов превоз“, каза Нотев.

Според разследващите похитителят е следял жената.

"Най-вероятно е проучил навиците й и се е възползвал от тези пропуски в охранителната дейност, за да се опита да направи този грабеж", поясни Нотев.

Задържаното лице в момента е в първо РПУ.

"Криминално проявен е и е осъждан за същите деяния, лежал е ефективно“, каза заместник-началникът на първо районно управление.

Образувано е досъдебно производство.