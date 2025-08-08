Росен Барчовски: Фокусирани сме за мача с Нидерландия

Росен Барчовски разкри, че българският национален отбор по баскетбол за мъже е фокусиран само за мача срещу Нидерландия. Утре (събота) българите ще приемат нидерландците в мач от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Срещата от третия кръг ще стартира от 18:00 часа в „Арена Самелион“.

Селекционерът на „лъвовете“ отбеляза, че не мислят за допуснатата загуба срещу Австрия на старта на квалификациите.

„Фокусирани сме върху мача утре. За този срещу Австрия ще говорим следващата седмица, когато ни предстои домакинството на австрийците. По-важно е да сме готови за утре. Неминуемо загубата и голямата разлика, която допуснахме, влияе, но смятам, че за два дни ще бъде преодоляна.“

Опитният специалист коментира и негативният баланс, който имат „лъвовете“ срещу „лалетата“ в исторически план, изоставайки с 4:5 победи.

„Статистиката е много дълга и в годините, но е за това да бъде нарушавана, така че утре ще я нарушим. Всеки желае да види борбен отбор, с много желание и енергия, настроен биткаджийски. Това го оценяват хората. Ако го съчетаем с разум и самочувствие, ще спечелим. При всички положения точковата разлика ще бъде важна, но първо трябва да играем за победа, ако има шанс, ще се борим и за по-голям резултат.“

На въпрос дали националите могат да прегорят, той отговори така:

„Ще водя разговори, ще има убеждаване, някакви треньорски техники, но се надявам да го няма.“

„Нидерландците са много атлетичен и бърз отбор чувствително повече от този на Австрия. Нямат изявени суперзвезди, но са по-комплексни и използват по-дълга ротация. Играят много агресивно, пресират по цялото игрище, така че са доста различен тим“, акцентира наставникът върху силните и слабите страни.

Треньорът отново говори и за евентуалното участие на Александър Везенков в пресявките.

„Аз не мисля за това нещо, но винаги съществува такава възможност, зависи от него дали ще се почувства добре и дали ще има желание. Той винаги има желание, въпросът е дали ще се почувства добре да направи няколко тренировки, така че е възможно. Възможно е още на 16 ти август срещу Австрия.“

„Групата ще е същата, която беше срещу австрийците, но имаме последна тренировка. Всичко става. Нашите козове ще бъдат да си дадем това, което можем. Когато го направим, ние играем силно с всички отбори и не са ни пречка, просто да се доближим до нашите възможности.“

„Имаме нужда от феновете, това е националният отбор на България. Ситуацията не е лека, има много млади играчи, просто моля хората да дойдат с позитивна енергия“, завърши своя призив Барчовски.

