Димитър Димитров: Надявам се да сме се отърсили от загубата срещу Австрия

Репортер: Мартин Гошев
Чете се за: 02:52 мин.
Български баскетбол
Няма време да правим драми, заяви капитанът на българите преди мача с Нидерландия.

Димитър Димитров
Димитър Димитров подчерта, че в лагера на българския национален отбор за мъже по баскетбол нямат време да правят драми след грешната стъпка, допусната срещу Австрия на старта на предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Крилото се надява българите да са се отърсили от загубата срещу австрийците и допълни, че са готови за мача срещу Нидерландия, който ще бъде изигран утре в Самоков.

Ето какви бяха думите на капитана:

Надявам се да сме се отърсили от загубата в Австрия. Нямаме време да правим драми. Трябваше да направим един добър анализ, да видим отбора на Нидерландия. Мисля, че сме готови за утрешния мач."

Със сигурност липсата на опит е една от причините за загубата преди два дни. По-скоро липсата на агресия, на правилни решения в някои моменти и това, че стартирахме мача лошо”, добави той.

Капитанът на "лъвовете" разкри и какво трябва да направят, за да спечелят срещу "лалетата".

“Със сигурност утре трябва да покажем по-голяма агресия, много по-голяма битка. Имаме 12 играчи, които могат да играят, така че всеки един от нас може да си използва нарушенията. Без лесни кошове, със здрава защита и бързо нападение. Това мисля, че е нашата игра."

Имаме добри баскетболисти, добър щаб. Трябва да излезем като отбор, който играе пред собствена публика. Надявам се утре феновете да напълнят залата. Трябва да покажем една здрава битка и ако го направим, можем да излезем победители от мача“, каза още доскорошният играч на Паленсия.

“Нидерландия разполага с трима високи играчи, които са доста добри на пик енд рол, с добро нападение. Трябва да лимитираме това нещо. Имат добри стрелци и добри плеймейкъри, които са доста опасни. Така че всичко започва от агресията.“

“Надявам се да е пълна залата, да стане една хубава атмосфера. Мисля, че тази зала го заслужава. Надявам се и ние да го заслужим утре и да стане един празник, а ние да излезем победители“, завърши Димитров.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Предварителни квалификации за световното първенство по баскетбол за мъже през 2027 година # Димитър Димитров

