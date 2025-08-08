БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно

Иво Никодимов
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Толсензори засекли критичния дисбаланс часове преди катастрофата

полагат хоризонтална маркировка участъка телиш където загина сияна
Снимка: Архив/БТА

Камионът предизвикал катастрофата край Телиш, в края на март, при която загина 12-годишната Сияна е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран. От АПИ предоставиха на "По света и у нас" схема с натоварването - както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси. Заключението на експерти, до които екипа ни се допита, е че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение е бил голям, независимо от състоянието на пътя.

Вчера, преди обяд, екип на "По света и у нас" изпрати запитване до АПИ и Националното толуправление за движението на камиона на фаталния 31 март и данните, които са получени от сензорите за тегло на толкамерите. Няколко часа по-късно получихме отговор, който казва, че дясната част на камиона е била с близо тон и половина по-тежка от лявата. Също така и много важен детайл - втората ос, на която са задните гуми на влекача, са били близо два пъти по-натоварени от предните, които всъщност управляват цялата композиция. Образно казано - предните гуми са докосвали асфалта много леко.

Влекачът и ремаркето на камиона, предизвикал катастрофата край Телиш, при която загина 12 - годишната Сияна, е преминал през сензори на толсистемата, които измерват натоварването в 7 часа и 50 минути на 31 март. От АПИ предоставиха схема с детайлните данни. От нея се вижда, че десните гуми на тира са натоварени с близо тон и половина повече от левите.

Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики: "Натоварването трябва да бъде равномерно, защото, ако не е равномерно - в такива екстремни ситуации, центробежните сили са много по-различни, когато имаш превишаване на теглото на дясната част, както имаме в момента, а теглото не е равномерно разпределено. Динамичните сили са различни и поведението на влекача и ремаркето са различни".

В отговора от АПИ се отбелязва, че общата тежест на товарната композиция е близо 34 100 кг., а разликата в натоварването ляво-дясно е близо 1 500 килограма, като дясната част е по-натоварена. Има и друг важен момент, който се вижда - силното натоварване на втората ос на влекача, тя е поела обща тежест от над 10 300 килограма или цели 30,5% от общото тегло на влекача и ремаркето. А първата ос е натоварена с 6 239 килограма или 18,3% от общото тегло. Според експертите това е от ключово значение, при нови камиони с електронни системи за контрол на стабилността.

Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики: "Разликата, че има претоварена втора ос е изключително важна. Защото системата за части от секундата ще се бърка къде да подаде усилието. Тя ще подаде усилието си за известно време, но това известно време - тези 3-4 секунди - те са фатални. Ние не знаем той дали е натиснал спирачките".

Голямата разлика между натоварването на втората ос, която е част от влекача и значително по-леката първа ос, която управлява цялата композиция има отношение към стабилността, твърдят още експертите.

Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики: "Отразява се, че първата ос чисто механично е по-лека, а там е управлението, върху първата ос. Там са гумите, които завиват. И безсмислено е аз да обяснявам на хората, че претоварването на втора ос е изключително важно при завиването. Когато ти си натоварен на втората ос повече, нормално е предните гуми, съвсем символично го казвам, да са по-леки. Т.е. сцеплението с асфалта или каквато и да е друга настилка, да е по-малко."

Допълнителен риск от загуба на управление идва и от разликата в натоварването ляво - дясно.

"БНТ: При навлизане в ляв завой, при мокър път, по-голяма ли е вероятността ремаркето да навлезе в насрещното движение?

Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики: "Точно така, по-голяма е - разберете, силите, които действат от дясно, те ще се опитат да изнесат ремаркето в лявата си част."

Според експертите при така разположения товар и скорост на движението, независимо от състоянието на пътя, рискът товарният камион при ляв завой да навлезе в насрещното движение е голям.

По закон отговорността за разпределението и укрепването на товара е на шофьора. Пак той е този, който трябва да съобрази скоростта на движение с това, пътните условия - в случая мократа настилка, състоянието на камиона и неговото поведение.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#европейски център за транспортни политики #фатална катастрофа със Сияна #АПИ

