Без промени в групата на баскетболните национали срещу Нидерландия

Селекцията на Росен Барчовски ще приеме "лалетата" утре в мач от предварителните световни квалификации.

Снимка: fiba.com
Росен Барчовски избра окончателния състав на българския национален отбор за мъже за втория мач срещу Нидерландия от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Българите ще домакинстват на нидерландците в среща от третия кръг в група F, а селекционерът не направи промени в групата. Двубоят ще бъде изигран утре (събота) и ще стартира от 18:00 часа в „Арена СамЕлион“.

По този начин във финалния списък място намериха същите 12 баскетболисти, които играха и срещу Австрия преди два дни. Ето кои са те: Борислав Младенов, Брандън Йънг, Александър Стоименов, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Мирослав Васов, Константин Костадинов, Константин Тошков и Илиян Пищиков.

Както е известно, „лъвовете“ имат една загуба, като се намират на последното трето място във временното класиране. „Трикольорите“ отстъпиха пред Австрия в Швехат със 76:88. От своя страна нидерландците спечелиха именно срещу австрийците с 65:64 на старта на пресявките, като двата тима имат по един успех и едно поражение.

Росен Барчовски: Фокусирани сме за мача с Нидерландия
Росен Барчовски: Фокусирани сме за мача с Нидерландия
От Александър Везенков зависи дали ще играе, отбеляза селекционерът...
Чете се за: 03:30 мин.
