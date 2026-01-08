Дубай неутрализира шампиона на Евролигата (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дебютантът в турнира на богатите спря Фенербахче.

дубай фенербахче евролига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Дубай прекъсна негативната си серия от два поредни грешни хода в Евролигата. Баскетболистите на Юрица Големац надделяха над Фенербахче с 92:81 в мач от 21-ия кръг. В "Кока кола Арена" дебютантът в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент диктуваше събитията на паркета, особено през второто полувреме, а в последната част удържа щурма на състава, воден от Шарунас Ясикевичус, спирайки устрема му от четири последователни успеха.

Отборът от Обединените арабски емирства има 10 победи и 11 загуби, като все още се намира извън зоната на плейофите и на 13-то място във временното класиране, а действащите шампиони в турнира на богатите заемат четвъртата позиция с 13 успеха и 7 поражения. На 15 януари (четвъртък) Дубай ще приемат Виртус Болоня. От своя страна Фенербахче ще бъде домакин на Валенсия ден по-късно.

Стартът се оказа обещаващ, като нито един от двата отбора не успя да вземе надмощие. Домакините разчитаха на Дуейн Бейкън и Мфионду Кабеленге в нападение, а гостите отговориха чрез Кем Бърч и Девон Хол. Впоследствие щафетата бе поета от Кенан Каменяш и дебютантът в турнира на богатите се отскубна с 2 точки в края на дебютната част.

Смяната на водачеството взе връх и на старта на втория период. Отборът от Обединените арабски емирства постепенно включи на друга вълна в нападение с помощта на МаКинли Райт и Кабенгеле, за да се изстреля на голямата почивка при 51:42.

Райт, Бейкън и Кабеленге направиха така, че домакините да се зарадват и на двуцифрена разлика при подновяването на играта. Усилията на Микаел Янтунен, Уейд Болдуин и Тейлън Хортън-Тъйър не дадоха нужния ефект на гостите, а техните съперници се откъснаха с 11 точки след 30 минути игра.

Интрига се завърна на старта на финалната десетка, когато Болдин и Хортън Тъкър дадоха тон за обрат на турците. Реакцията от страна на отбора от Обединените арабски емирства не закъсня със съдействието на Каменяш и Райт, които му осигуриха спокойствие във финалните минути.

МаКинли Райт се отличи за победителите с 22 точки. Кенан Каменяш регистрира 20 и 15 борби, Дуейн Бейкън реализира 15. Мфионду Кабеленге приключи с 14 точки и 5 овладени под двата ринга топки, Джъстин Андерсън наниза 11.

Уейд Болдуин записа 21 точки и 5 асистенции за „фенерите“. Тейлър Хортън-Тъкър има 15 и 5 борби, Микаел Янтунен отбеляза 13 точки.

