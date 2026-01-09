БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Реал Мадрид надигра Макаби Тел Авив за 13-и успех през сезона в Евролигата

Валтер Таварес подобри рекорда по овладени борби в турнира.

реал мадрид надигра макаби тел авив успех сезона евролигата
Снимка: БГНЕС
Испанският Реал Мадрид спечели домакинството си на израелския Макаби Тел Авив с 98:86 в мач от 21-ия кръг на баскетболната Евролига.

Успехът беше 17-и пореден за Реал като домакин срещу Макаби, като последната победа на гранда от Тел Авив в Мадрид датира от 11 март 2010 година. Мадридчани записаха трети пореден и общо 13-и успех за сезона в Евролигата, което им отрежда шестата позиция във временното класиране. Макаби Тел Авив влезе в серия от три поражение и е 14-и с актив 8-13.

Марио Хезоня беше най-резултатен за домакините с 16 точки, 4 борби и 3 асистенции, докато Валтер Таварес се включи с 9 точки и 11 борби. Таварес оглави вечната ранглиста по най-много овладени борби в турнира още в третата част, като завърши срещата с общо 2 016 овладени отскочили топки в кариерата си. За гостите от Израел Джон ДиБартоломео се отчете с 14 точки и 4 борби.

В гръцката столица Атина Панатинайкос спечели като домакин на италианския Виртус Болоня с 84:71 и се върна на победния път след две загуби в последните си мачове. Панатинайкос заема седмо място в класирането с 13 победи и 8 загуби, а Виртус Болоня е 12-и с баланс 10-11. Домакините започнаха силно и поведоха с 23:15 след 10 минути игра, а на почивката резултатът беше 39:33. През второто полувреме баскетболистите на Панатинайкос не изпуснаха инициативата и стигнаха до успеха.

Кендрик Нън се отличи с 21 точки, 5 борби и 3 асистенции за гръцкия отбор, докато за гостите с 24 точки и 4 борби завърши Карсън Едуардс.

В друг мач от 21-ия кръг на Евролигата в четвъртък вечер Валенсия отстъпи пред състава на Монако с 92:101 в Испания след 17 точки и 2 борби на Алфа Диало.

Останалите срещи от кръга предстоят тази вечер.

