Реал Мадрид надигра Макаби Тел Авив за 13-и успех през сезона в Евролигата

Испанският Реал Мадрид спечели домакинството си на израелския Макаби Тел Авив с 98:86 в мач от 21-ия кръг на баскетболната Евролига.

Успехът беше 17-и пореден за Реал като домакин срещу Макаби, като последната победа на гранда от Тел Авив в Мадрид датира от 11 март 2010 година. Мадридчани записаха трети пореден и общо 13-и успех за сезона в Евролигата, което им отрежда шестата позиция във временното класиране. Макаби Тел Авив влезе в серия от три поражение и е 14-и с актив 8-13.

Марио Хезоня беше най-резултатен за домакините с 16 точки, 4 борби и 3 асистенции, докато Валтер Таварес се включи с 9 точки и 11 борби. Таварес оглави вечната ранглиста по най-много овладени борби в турнира още в третата част, като завърши срещата с общо 2 016 овладени отскочили топки в кариерата си. За гостите от Израел Джон ДиБартоломео се отчете с 14 точки и 4 борби.

В гръцката столица Атина Панатинайкос спечели като домакин на италианския Виртус Болоня с 84:71 и се върна на победния път след две загуби в последните си мачове. Панатинайкос заема седмо място в класирането с 13 победи и 8 загуби, а Виртус Болоня е 12-и с баланс 10-11. Домакините започнаха силно и поведоха с 23:15 след 10 минути игра, а на почивката резултатът беше 39:33. През второто полувреме баскетболистите на Панатинайкос не изпуснаха инициативата и стигнаха до успеха.

Кендрик Нън се отличи с 21 точки, 5 борби и 3 асистенции за гръцкия отбор, докато за гостите с 24 точки и 4 борби завърши Карсън Едуардс.

В друг мач от 21-ия кръг на Евролигата в четвъртък вечер Валенсия отстъпи пред състава на Монако с 92:101 в Испания след 17 точки и 2 борби на Алфа Диало.

Останалите срещи от кръга предстоят тази вечер.