Александър Везенков е под въпрос за днешното домакинство на Олимпиакос срещу Байерн Мюнхен в Евролигата

Българският национал Александър Везенков е под въпрос за днешното домакинство на Олимпиакос срещу Байерн Мюнхен в баскетболната Евролига, след като е усетил стягане в подколянното сухожилие по време на гостуването срещу Фенербахче във вторник вечер, съобщава Sport24.gr.

„Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим“, коментира старши треньорът Йоргос Барцокас за българина.

Везенков реализира 24 точки и 6 борби за 32 минути на терена срещу турския отбор.