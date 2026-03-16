Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“

Българският баскетболен национал Александър Гавалюгов и неговият отбор Санта Клара се класираха за участие в престижния турнир NCAA – "Мартенската лудост“, който определя шампиона в колежанското първенство на САЩ.

От университета в щата Калифорния обявиха, че тимът ще бъде сред 68-те отбора, които ще участват във финалната фаза на надпреварата. За Санта Клара това е първо участие в турнира от 30 години насам.

В първия кръг на турнира Гавалюгов и съотборниците му ще се изправят срещу Кентъки на 20 март, а надпреварата ще продължи до 6 април.

Българският плеймейкър сподели, че класирането за турнира е било основна цел на отбора още от началото на сезона.