Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“

Българският национал ще се изправи срещу Кентъки в първия кръг на престижния колежански турнир в САЩ
Българският баскетболен национал Александър Гавалюгов и неговият отбор Санта Клара се класираха за участие в престижния турнир NCAA – "Мартенската лудост“, който определя шампиона в колежанското първенство на САЩ.
От университета в щата Калифорния обявиха, че тимът ще бъде сред 68-те отбора, които ще участват във финалната фаза на надпреварата. За Санта Клара това е първо участие в турнира от 30 години насам.
В първия кръг на турнира Гавалюгов и съотборниците му ще се изправят срещу Кентъки на 20 март, а надпреварата ще продължи до 6 април.
Българският плеймейкър сподели, че класирането за турнира е било основна цел на отбора още от началото на сезона.
"Това е сбъдната мечта за мен и всички момчета в отбора, както и за самото училище. Развълнувани сме. Сигурен съм, че няма да отидем в Чикаго просто, за да кажем, че сме участвали и да изиграем един мач. Ще се опитаме да направим серия“, заяви Гавалюгов пред профила на Санта Клара в социалните мрежи.