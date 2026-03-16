БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Александър Гавалюгов и Санта Клара ще играят в "Мартенската лудост“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българският национал ще се изправи срещу Кентъки в първия кръг на престижния колежански турнир в САЩ

Снимка: Santa Clara University Men's Basketball/Facebook
Слушай новината

Българският баскетболен национал Александър Гавалюгов и неговият отбор Санта Клара се класираха за участие в престижния турнир NCAA – "Мартенската лудост“, който определя шампиона в колежанското първенство на САЩ.

От университета в щата Калифорния обявиха, че тимът ще бъде сред 68-те отбора, които ще участват във финалната фаза на надпреварата. За Санта Клара това е първо участие в турнира от 30 години насам.

В първия кръг на турнира Гавалюгов и съотборниците му ще се изправят срещу Кентъки на 20 март, а надпреварата ще продължи до 6 април.

Българският плеймейкър сподели, че класирането за турнира е било основна цел на отбора още от началото на сезона.

"Това е сбъдната мечта за мен и всички момчета в отбора, както и за самото училище. Развълнувани сме. Сигурен съм, че няма да отидем в Чикаго просто, за да кажем, че сме участвали и да изиграем един мач. Ще се опитаме да направим серия“, заяви Гавалюгов пред профила на Санта Клара в социалните мрежи.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ