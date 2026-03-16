Балкан се раздели със старши треньора Васил Христов

Помощникът Иван Коцев поема временно отбора до назначаването на нов наставник
Баскетболният Балкан Ботевград се разделя със старши треньора на мъжкия отбор Васил Христов по взаимно съгласие. Това съобщиха официално от клуба чрез профилите си в социалните мрежи.
От ръководството на ботевградчани благодариха на Христов за работата му начело на тима и му пожелаха успех в бъдещата му кариера.
До назначаването на нов старши треньор тренировъчният процес ще бъде воден от помощник‑треньора Иван Коцев, който ще изведе отбора и в предстоящия двубой срещу Спартак Плевен в сряда.
Въпреки треньорската рокада Балкан е лидер във временното класиране на Националната баскетболна лига с актив от 18 победи и 4 загуби. В последния кръг обаче тимът прекъсна успешната си серия, след като допусна поражение от Локомотив Пловдив.