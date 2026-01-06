БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Усилията на Везенков не спасиха Олимпиакос срещу шампиона в Евролигата (ВИДЕО)

Спорт
Българският национал за пореден път показа на какво е способен, но гърците преклониха глава срещу Фенербахче.

Александър Везенков за пореден път се открои за Олимпиакос, който не намери начин да стигне до четвърти пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха срещу Фенербахче с 88:80 в среща от 20-ия кръг, изиграна в "Юлкер Спортс Арена". Двата отбора не разочароваха, като тези думи бяха затвърдени през първите три части, но в заключителната действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара нанесоха своя удар по пътя към четвъртия последователен верен ход.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и демонстрира своята класа. Българският национал по традиция влезе в ролята на топреализатор и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави срещу името си 24 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 32 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си тох бе 7/8 от средна дистанция, 1/3 зад арката и 7/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас има на сметката си 11 успеха и 8 поражения, като се смъкна до деветото място във временното класиране в турнира на богатите, а съставът на Шарунас Ясикевичус заема третата позиция с 13 успеха и 6 поражения. На 9 януари (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Байерн Мюнхен, докато Фенербахче ще има визита на Дубай ден по-рано.

Откриващите минути бяха подвластни на играта под коша и слабата резултатност. Постепенно реализаторските възможности на Александър Везенков и Тайлър Дорси дадоха тон за раздвижване в офанзивен план, както и за аванс от 4 точки в полза на гостите в края на встъпителния период.

Гърците затвърдиха мнението, че се представят една идея по-добре в нападение и през следващата десетка, когато започнаха да мечтаят за двуцифрена преднина. Тейлън Хортън-Тъкър се оказа движещата сила, която окрили домакините в опитите им за обрат, но „черно-белите“ отново намериха отговор във важен момент и се оттеглиха в съблекалнята при 40:36.

Опитите за взимане на надмощие се оказаха мираж и за двата отбора на старта на третата част, в която тройките започнаха да валят. Донтей Хол и Везенков се редуваха да тормозят защитата на домакините, докато от другата страна също не липсваха аргументи в нападение, а светлинното табло светеше при 62:62 след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе в заключителната четвърт. Последва нарушаване на статуквото в ключов момент от страна на Брандън Бостън – младши, Николо Мели и Уейд Болдуин, които тласнаха турците към успеха във финалните акорди.

Донтей Хол регистрира 16 точки и 11 борби за тима от Пирея. Тайлър Дорси и Еван Фурние се разписаха с по 15 точки.

Уейд Болдуин (6 борби и 11 асистенции) и Тейлън Хортън-Тъкър (6 овладени под двата ринга топки) дадоха тон на "фенерите" с по 17 точки. Брандън Бостън - джуниър реализира 14, Николо Мели финишира с 11 и 7 овладени под двата коша топки, Девон Хол отбеляза 10.

#Евролига 2025/26 #БК Фенербахче #БК Олимпиакос #Александър Везенков

