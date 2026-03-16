Александър Гавалюгов и Санта Клара намериха място в Мартенската лудост

Александър Гавалюгов и Санта Клара в крайна сметка ще бъдат част от Мартенската лудост в колежанското първенство на САЩ. Това стана факт, след като бяха обявени всички 68 отбора, които ще участват в заключителната фаза отвъд океана. Сред тях са българинът и неговите съотборници, които попаднаха в Среднозападния регион.

Въпросният турнир ще се проведе от 19 до 29 март в Чикаго, където в първия кръг баскетболистите на Хърб Сандек ще срещнат Кентъки. Бронкос ще играят с „дивите котки“ на 20 февруари. Ако преодолеят Кентъки, във втория кръг Гавалюгов и компания ще спорят с победителя от Айова Стейт и Тенеси Стейт.

Така Санта Клара ще играе на финалите за първи път от 1996 година насам. Това ще бъде 12-то участие в историята на баскетболния отбор. Припомняме, че тимът си проправи път към Мартенската лудост след класирането на финала в West Coast Conference, където отстъпиха пред Гонзага.

Ако прескочат всички съперници на турнира във Ветровития град, Бронкос ще си осигурят място на Финалната четворка, която ще се състои между 4 и 6 април на стадион „Лукас Ойл“.