Кемниц и Йордан Минчев постигнаха четвърта поредна победа в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и неговият германски отбор Кемниц записаха четвърта поредна и общо седма победа в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Кемниц се наложи при гостуването си на Лондон Лайънс със 78:70 в Англия в двубой от 13-ия кръг на надпреварата.

Минчев реализира 11 точки, 4 борби и 2 асистенции за 25 минути на терена.

Домакините имаха точка аванс - 41:40 на почивката, но след по-силна трета четвърт германският тим водеше с 62:57 преди последните 10 минути и до края не изпусна водачеството.

След този успех съставът на Кемниц заема петата позиция във временното класиране в групата.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои гостуване във Франкфурт на 10 януари в среща от първенството на Германия, а на 14 януари ще гостува на друг германски тим - Улм в следващия кръг на Еврокъп.