16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

16-годишен младеж от велинградското село Кръстава се удари с мотоциклета на баща си в крава на пътя за Велинград и загина.

Инцидентът е станал малко преди 23.00 ч. снощи. 16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.