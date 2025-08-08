БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
У нас
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
Снимка: илюстративна
16-годишен младеж от велинградското село Кръстава се удари с мотоциклета на баща си в крава на пътя за Велинград и загина.

Инцидентът е станал малко преди 23.00 ч. снощи. 16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

