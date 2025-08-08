БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с...
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Райският газ и парализата: Случаите във Франция зачестяват

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази

За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие и за ползата от втория шанс...

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Употребата или по-скоро злоупотребата с райски газ тревожи все повече властите във Франция. Здравните власти бият тревога за все повече случаи на отравяне с азотен оксид. За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие и за ползата от втория шанс...

Името му е Жан-Люк да Силва, но в социалните мрежи е известен повече като Дади ла Сите. Инфлуенсърът е един от най-големите критици на райския газ във Франция, след като сам е пострадал от него.

"Виждал съм мои приятели да приемат до 6 кутии на ден. Аз използвах само една или две на седмица. И никога не съм си мислил, че това ще ме доведе до парализа", споделя Жан-Люк да Силва, влогър.

Парализата на крайниците му продължава 25 дни. Но след като изчезва Жан-Люк си дава сметка, че трябва да предупреди възможно най-много хора да не посягат към райския газ.

"10 секунди удоволствие и после нищо - кара те да искаш още един флакон и още един, и още един. И после започваш да купуваш цели кутии и се пристрастяваш", коментира Жан-Люк да Силва, влогър.

Във Франция продажбата на райски газ на непълнолетни е забранена. Но въпреки това всяка седмица лекари от спешните отделения съобщават за случаи на пострадали на възраст между 15 и 25 години.

Измамното удоволствие праща хората в инвалидни колички, отнема им контрола върху основни жизнени функции, предизвиква проблеми с паметта и равновесието.

Законопроект за пълна забрана на продажбата на азотен оксид на физически лица беше гласуван в Националното събрание миналия януари. Предстои той да бъде разгледан и от Сената - горната камара на френския парламент.

#райски газ #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
1
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
3
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
4
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Европа

Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
Окончателно: Доживотната присъда на германец за причиняването на пожар, довел до смъртта на българско семейство в Солинген Окончателно: Доживотната присъда на германец за причиняването на пожар, довел до смъртта на българско семейство в Солинген
Чете се за: 01:02 мин.
Прохлада в жегите: "Климатично убежище" в Мадрид Прохлада в жегите: "Климатично убежище" в Мадрид
Чете се за: 00:37 мин.
Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски
Чете се за: 01:52 мин.
Американски журналист оцеля шест нощи сред дивата природа в Норвегия Американски журналист оцеля шест нощи сред дивата природа в Норвегия
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес? Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес?
Чете се за: 06:57 мин.
България и еврото
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 04:30 мин.
По света
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ