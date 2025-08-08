Какъв е планът на Израел за Газа?

Израел ще поеме контрола над град Газа и ще разшири военната операция в палестинския анклав. Кабинетът по сигурността одобри предложенията на премиера Нетаняху. Решението обаче предизвика остри реакции на световни лидери. ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си, Германия спря износа на оръжие за страната.

Бенямин Нетаняху заяви, че планира да установи контрол над цялата територия на Газа, но засега зелената светлина е само за окупация на град Газа. Разселените в него палестинци се готвят за нови изпитания.

"Окупацията на Ивицата Газа — или по-специално окупацията на град Газа — би довела до ново разселване. А ние, като палестинци, сме били разселвани десетки пъти, има дори хора, които са били разселвани стотици пъти", заяви Рафик Абу Жарад, разселен от Бейт Лахия в Газа.

Хамас определи плана на Израел като ново военно престъпление. Групировката предупреди за "жертване" на израелските заложници в Газа.

С аргумента за риск за живота на похитените срещу плана на Нетаняху се обяви и началникът на генералния щаб на Израел Еял Замир. В същото време израелският военно-политически кабинет прие пет принципа за прекратяване на войната.

Исканията на Израел са разоръжаване на Хамас, връщане на заложниците и демилитаризация на анклава. Тел Авив иска още да бъде установена зона за сигурност, контролирана от израелски сили и Газа да бъде контролирана от администрация, която не е свързана с Хамас и Палестина.

Израелската армия се подготвя да поеме пълен контрол върху град Газа, като в същото време ще предоставя хуманитарна подкрепа на цивилното население извън зоните на сражения.

Вашингтон подкрепи Тел Авив в намеренията му.

"До този момент позицията на президента е, че той уважава правото на Израел да се защитава. Израел има правото да определи как да го направи", коментира Майк Хъкаби, посланик на САЩ в Израел.

Вълна от критики обаче последва решението на Тел Авив. Германия спря износа на оръжие за Израел, Брюксел също реагира. Подобна операция подкопава основните принципи на международното право, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

"Решението на израелския кабинет да разшири военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. "Всяко решение за разширяване на военните операции на Израел в Газа е дълбоко тревожно. Това би рискувало катастрофални последици за милиони палестинци и би могло допълнително да застраши живота на останалите заложници в Газа. Ние сме твърдо против всяка ескалация на конфликта", каза още Алесандра Велучи, говорител на ООН.

Египет и Саудитска Арабия осъдиха намеренията на Тел Авив, Лондон определи плана на Нетаняху като "грешка".