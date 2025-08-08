БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с...
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какъв е планът на Израел за Газа?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Запази

ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си, Германия спря износа на оръжие за страната

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Израел ще поеме контрола над град Газа и ще разшири военната операция в палестинския анклав. Кабинетът по сигурността одобри предложенията на премиера Нетаняху. Решението обаче предизвика остри реакции на световни лидери. ООН призова Израел да прекрати незабавно плана си, Германия спря износа на оръжие за страната.

Бенямин Нетаняху заяви, че планира да установи контрол над цялата територия на Газа, но засега зелената светлина е само за окупация на град Газа. Разселените в него палестинци се готвят за нови изпитания.

"Окупацията на Ивицата Газа — или по-специално окупацията на град Газа — би довела до ново разселване. А ние, като палестинци, сме били разселвани десетки пъти, има дори хора, които са били разселвани стотици пъти", заяви Рафик Абу Жарад, разселен от Бейт Лахия в Газа.

Хамас определи плана на Израел като ново военно престъпление. Групировката предупреди за "жертване" на израелските заложници в Газа.

С аргумента за риск за живота на похитените срещу плана на Нетаняху се обяви и началникът на генералния щаб на Израел Еял Замир. В същото време израелският военно-политически кабинет прие пет принципа за прекратяване на войната.

Исканията на Израел са разоръжаване на Хамас, връщане на заложниците и демилитаризация на анклава. Тел Авив иска още да бъде установена зона за сигурност, контролирана от израелски сили и Газа да бъде контролирана от администрация, която не е свързана с Хамас и Палестина.

Израелската армия се подготвя да поеме пълен контрол върху град Газа, като в същото време ще предоставя хуманитарна подкрепа на цивилното население извън зоните на сражения.

Вашингтон подкрепи Тел Авив в намеренията му.

"До този момент позицията на президента е, че той уважава правото на Израел да се защитава. Израел има правото да определи как да го направи", коментира Майк Хъкаби, посланик на САЩ в Израел.

Вълна от критики обаче последва решението на Тел Авив. Германия спря износа на оръжие за Израел, Брюксел също реагира. Подобна операция подкопава основните принципи на международното право, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

"Решението на израелския кабинет да разшири военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Всяко решение за разширяване на военните операции на Израел в Газа е дълбоко тревожно. Това би рискувало катастрофални последици за милиони палестинци и би могло допълнително да застраши живота на останалите заложници в Газа. Ние сме твърдо против всяка ескалация на конфликта", каза още Алесандра Велучи, говорител на ООН.

Египет и Саудитска Арабия осъдиха намеренията на Тел Авив, Лондон определи плана на Нетаняху като "грешка".

#Хамас #Ивицата Газа #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
1
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
3
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
4
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Близък изток

Какви са условията на Тел Авив за край на войната в Газа?
Какви са условията на Тел Авив за край на войната в Газа?
Пълна окупация на Газа одобри израелският кабинет по сигурността Пълна окупация на Газа одобри израелският кабинет по сигурността
Чете се за: 01:32 мин.
Израел планира военен контрол на Ивицата Газа, за да я освободи от Хамас Израел планира военен контрол на Ивицата Газа, за да я освободи от Хамас
Чете се за: 01:22 мин.
ЕС: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава ЕС: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава
Чете се за: 01:00 мин.
Протести и критики срещу премиера Нетаняху - ще окупира ли Израел цялата Ивица Газа? Протести и критики срещу премиера Нетаняху - ще окупира ли Израел цялата Ивица Газа?
Чете се за: 02:45 мин.
Нетаняху предпочита пълно окупиране на Ивицата Газа Нетаняху предпочита пълно окупиране на Ивицата Газа
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес? Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес?
Чете се за: 06:57 мин.
България и еврото
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 04:30 мин.
По света
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ