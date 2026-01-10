ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще върне незабавно мандата, след като той бъде връчен от президента Румен Радев. Това заяви в Стара Загора съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му на следващите парламентарни избори трябва да има 100% машинно гласуване, тъй като това е най-сигурният начин да се гарантират честността и прозрачността на вота. Мирчев подчерта, че машинното гласуване значително намалява възможностите за манипулации, грешки при броенето и контролиран вот и по този начин възстановява доверието на гражданите в изборния процес. Според него това е било едно от основните искания на протестите за честни избори и върховенство на закона.

Коалицията ще се яви на изборите в същия формат – заедно с „Продължаваме промяната“ и „Демократи за силна България“. От формацията смятат, че най-подходящият вариант е изборите да се проведат в края на март.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: „Президентът ще връчи мандата, когато реши и това, което ние ще направим, е да върнем веднага мандата, който ни връчи президентът. Трябват ни избори – честни избори, с нов главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно, без измами, без това, което сме свикнали да виждаме – без купувачи на гласове, без лимузини в ромските махали и без подмяна на бюлетини.“

По темата за датата на изборите позиция изрази и Божидар Божанов: