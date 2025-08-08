Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България

Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов призова феновете да покажат пълна подкрепа към българския национален отбор по футбол в световната квалификация с Испания.

"Това е дразнещо. Особено като човек, който е бил вътре толкова години като футболист и после като ръководител. Окей, идва най-добрият отбор в Европа и може би света, но там трябва да се отиде за българския национален отбор", категоричен бе той.

"Билетите не са от евтините, което е абсолютно нормално, за да може да има някаква полза за футболния съюз от този труден съперник. Но хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие", добави той пред камерата на БНТ.

Цялото интервю с Борислав Михайлов гледайте в "Арена спорт" в неделя, 10 август, от 12:30 ч. по БНТ 1.