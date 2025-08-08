БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България

от БНТ , Репортер: Радостин Любомиров
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Бившият президент на БФС заяви пред камерата на БНТ, че не е сигурен, че Испания ще победи българския национален отбор по футбол.

Борислав Михайлов
Бившият президент на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов призова феновете да покажат пълна подкрепа към българския национален отбор по футбол в световната квалификация с Испания.

"Това е дразнещо. Особено като човек, който е бил вътре толкова години като футболист и после като ръководител. Окей, идва най-добрият отбор в Европа и може би света, но там трябва да се отиде за българския национален отбор", категоричен бе той.

"Билетите не са от евтините, което е абсолютно нормално, за да може да има някаква полза за футболния съюз от този труден съперник. Но хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие", добави той пред камерата на БНТ.

Цялото интервю с Борислав Михайлов гледайте в "Арена спорт" в неделя, 10 август, от 12:30 ч. по БНТ 1.

Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!
Чете се за: 00:40 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Испания по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже #Борислав Михайлов

