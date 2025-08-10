Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" видяхте:

Ексклузивно интервю с бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.



Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман за мечтата Шампионска лига.



Ще успее ли България да преодолее групата си от квалификациите за световното първенство по баскетбол? Отговаря селекционерът Росен Барчовски.

Горещите страсти в леката атлетика в студиото ще коментира олимпийската шампионка в тройния скок Тереза Маринова.



Пряко включване от Пещера. Говори организаторът на българския етап от Тур дьо Франс.



Гледайте цялото предаване във видеото!



"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!