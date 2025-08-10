Радостин Любомиров: Домакинството на "Джиро д'Италия" е свеж полъх за част от икономиката на България

Радостин Любомиров смята, че предстоящото домакинство на Giro d’Italia в България ще донесе сериозен полъх за икономиката на местата, през които ще премине едно от най-известните многоетапни колоездачни състезания. Едно от лицата на спорната редакция в БНТ даде актуална информация кога ще бъдат завършени преговорите, за да стане ясна официално новината, че страната ни ще бъде домакин на състезанието.

Любомиров бе гост в предаването „Денят започва“ в ефира на БНТ, където запозна зрителите с това какво означава „Джиро д‘Италия“.

„Това са големите герои, те са тези, които гледахме в този момент и Джирото, то ще мине в общините, които бяха засегнати от тези пожари през лятото. За тези хора една огромна благодарност. Може би помните, когато бяха Covid времената, когато излизахме по прозорците, за да ръкопляскаме на докторите, които се грижиха за здравето на всички нас. Може би трябва да направим и нещо подобно за тези момчета, които ежедневно и ежеминутно рискуват живота си, за да спасят българските гори. Относно Джирото, тъй като ще има огромно постъпления в общините, през които ще мине колоездачната обиколка, това е много добра идея някакви средства да бъдат отделени за залесявани на пострадалите райони и зрителите ще видят някои много тъжни картини. За да се възстанови част от българската гора, ще минат години”, призова той.

Спортният журналист каза, че новината трябва да стане официална есента.

„Още не е факт дали Джирото ще премине през България. Надяваме се това да стане факт ранна есен. Мисля, че преговорите са на финална права. Щом спортният министър Иван Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош излязоха на брифинг и казаха, че се водят такива преговори, явно нещата са на много финална права, но договорите се подписват през септември, а маршрутът ще бъде обявен някъде там, тогава е крайният срок.“

„Говорим за огромен мащаб на аудитория. Това е една от трите най-големи обиколки на света. Естествено, Тюр дьо Франс завърши само преди няколко дни. Тя е с лидерската позиция. За да станем атрактивна дестинация, трябва да се отделят и някакви средства от държавата. Това не е безплатно начинание. Няма нищо подобно, именно заради това Министерството на туризма е една от водещите институции в този случай, но това е и неговата работа – да рекламираме България 5,6 часа, колкото продължава един етап от колоездачната обиколна на големите турове. Когато се направи финалния маршрут и се изберат общините, градовете или местностите, през които ще премине, ще бъде подаден към коментаторите един огромен гайд на Giro d’Italia, в който ще бъде описано абсолютно всичко, за да могат те да запознават зрителите с въпросните обиколки“, уточни спортният журналист.

„Естествено, че ще имаме приходи от това събитие. Очаквам местата, през които ще премине обиколката, да се концентрират сериозни постъпления от туризъм. Виждаме какво се случва, етапите обикновено са пълни със зрители, това ще бъде свеж полъх за икономиката за тези места“, каза още Любомиров.