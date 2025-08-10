БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Двойните етикети в левове и евро вече са задължителни - как да се предпазим от измами?

Експерти предупреждават за измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Етикетите в магазините задължително вече показват две цени – в левове и в евро. Освен контрол върху цените, новите правила предвиждат и обекти с намаления за хора, както и допълнителни изисквания за търговци и потребители.

В студиото на "Денят започва в неделя" Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" заяви, че в първите дни на въвеждането е имало повече сигнали за подвеждане, но сега те намаляват:

"По-високата стойност на етикета е в лева. Другата е в евро и служи за свикване. Законът изисква шрифтът на лева и евро да е еднакъв с цифрите.

Експертът предупреди, че най-големите рискове ще бъдат извън магазините – например, непознати да предлагат обмен на левове срещу евро на улицата, често с фалшиви банкноти:

"Най-добре е от 1 януари хората да започнат да плащат в евро. Така ще избегнат грешки при връщането на ресто."

В магазините, според него, евентуалните измами ще са свързани най-вече с грешни калкулации при връщане на пари.

Николов смята, че шоково поскъпване не се очаква:

"Основният фактор за повишение на цените е несигурността. Надявам се, че с въвеждането на новите правила напрежението при търговците ще намалее."

Богомил Николов коментира и казуса с момчето в инвалидна количка, което е било свалено от полет на нискотарифна авиокомпания на столичното летище.

"Проблемът не е в момчето, а в батерията на количката. Някои от тези батерии могат да се запалят във въздуха. Нужно е да има ясен списък с разрешени и забранени батерии, достъпен на сайтовете на авиокомпаниите и летищата", обясни той.

Николов допълни, че в конкретния случай пилотът е могъл да се презастрахова, но липсата на информация създава риск от подобни ситуации и в бъдеще.

Вижте целия разговор във видеото

#цени и в лева, и в евро #лева и евро #обмяна на левове #"Активни потребители" #Богомил Николов #етикети #новини в Метрото

