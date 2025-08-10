БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Собствениците на унищожени от студа прасковени градини ще бъдат компенсирани

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:40 мин.
Регионални
За това увериха от Министерството на земеделието

собствениците унищожени студа прасковени градини бъдат компенсирани
Снимка: БНТ
Собствениците на унищожени от студа прасковени градини ще бъдат компенсирани, обявиха от Министерството на земеделието. Преди дни ви разказахме историята на малък производител от Пловдивско, който сподели, че заради унищожената ранна реколта заради студовете през април няма да може да си покрие разходите. Тогава заради времето беше съсипана реколтата в над 300 000 декара плодни дръвчета и лозя.

Новината, че все пак ще получи държавна компенсация за унищожените от студа 19 декара ранни праскови завари Радослав на пазара в село Храбрино, където той продава продукцията си.

"Доволен съм много, в крайна сметка за това се трудим. Да получим някаква помощ, когато природата не е благосклонна към нас", коментира Радослав Чотров.

От Министерството на земеделието обясниха за БНТ, че предвидени за обезщетения са собственици на повече от 20 култури. А в първата група са включили само череши, вишни и кайсии, защото при тях мащабът на щетите е най-значителен.

"Поради това, че имаше огромни площи – говорим за 300 000 декара всякакви площи – череши, вишни, праскови, бадеми, лозя, беше взето решение да се започне с определена група", заяви Петър Кировски, директор на Дирекция "Растениевъдство" в Министерството на земеделието.

За сравнение в района на Пловдив унищожените площи с череши са 3000 декара, докато само един стопанин с 19 декара праскови има издаден констативен протокол за установени щети на 100 процента.

"Следващите 10 дни довършваме работата, до няколко дни ще се организира подаване на документи", допълни Петър Кировски.

Средствата, които ще получи като подпомагане от държавата, Радослав Чотров ще инвестира отново в овощната градина.

"Тази година от измръзването изсъхнаха доста дръвчета, трябва да се подновят. Благодаря на целия екип на БНТ за добрата новина", каза още Радослав Чотров.

За да не изпуснат сроковете, експертите съветват стопаните да следят актуалната информация на сайта на Земеделското министерство.

