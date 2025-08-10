БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Жълт код за горещо време и високи температури в неделя
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Жълт код за горещо време и високи температури в неделя

У нас
Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

През следващите дни ще бъде слънчево и горещо. Най-високи ще са температурите в понеделник, максималните ще са на отделни места до 39°-40°. Впоследствие слабо ще се понижат, но пак ще е горещо. Временни увеличения на облачността ще има във вторник, но и тогава ще е почти без валежи. Вятърът ще е най-често от изток-североизток, слаб до умерен, в средата на седмицата в Източна България - предимно умерен.

#жълт код за горещо време #слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

