Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън

Вандалска проява върху водопреносната мрежа остави без вода над 2000 души за повече от 40 часа в Русенско.



Второ денонощие от чешмите в село Бъзън не потича вода. Освен за пиене, няма и за поливане. Част от земеделската продукция е унищожена, а хората се страхуват да не пламне пожар. Те настояват за по-строги глоби за извършителите. Според ВиК дружеството в Русе, повредата е в централния кран на селото, което довело до изтичане на водата от местния резервоар. Авариен екип на място продължава да работи по отстраняването на проблема. Докато водоподаването бъде възстановено, в центъра на селото са разположени две водоноски, откъдето хората могат да напълнят питейна вода.

Василена Цанкова - кмет на село Бъзън: "За съжаление не знаем кой е човекът, решил да отвърти кранчето на селото и да източи цялата водопреносна система. Имаме организирана група, която да снабдява възрастните хора с вода, има екип на ВиК, който работи на терен. Знаем, че е докаран багер, с който изкуствено да се обезвъздуши системата. Не само реколтата на хората може да загине, но и не дай си Боже има пожар, не знаем какво ще правим. Това си е терористичен акт спрямо селото. 5:00 Хората са в поравото си да питат кой ще им покрие щетите!"

"Без хляб може много време, но без вода трудно се живее! Реколта, тя загина, каквото имаше отиде то, то голяма горещина тука! За тези нарушители строго наказание!"

"Без вода трудно, особено, когато е горещо – още по-трудно."

"Ненормални хора, трябва да ги хванат и наказания да има! Всеки има нещо засято и нали знаете без вода какво става, всичко заминава!"

"Много лошо! Голяма глоба! Това не е нормално!"