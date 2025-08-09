Уникални марионетки - кукли от Румъния гостуват на фестивал в София

Две от големите марионетки от кукления фестивал Puppets Occupy Street от град Крайова, гостуват в София за първи път. Поводът е Международният фестивал за улични изкуства - 6Fest.



Марионетките са собствена продукция на театър „Колибри“. Любопитен факт е, че се управляват на конци, но заради височината им от 4 метра и половина това се случва чрез специална мобилна конструкция.ШестФест е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи и огнени изкуства. Създаден е през 2017 г. и до момента има 16 издания и над 200 събития в 10 български града.