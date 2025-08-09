БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

Уникални марионетки - кукли от Румъния гостуват на фестивал в София

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Две от големите марионетки от кукления фестивал Puppets Occupy Street от град Крайова, гостуват в София за първи път. Поводът е Международният фестивал за улични изкуства - 6Fest.


Марионетките са собствена продукция на театър „Колибри“. Любопитен факт е, че се управляват на конци, но заради височината им от 4 метра и половина това се случва чрез специална мобилна конструкция.ШестФест е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи и огнени изкуства. Създаден е през 2017 г. и до момента има 16 издания и над 200 събития в 10 български града.

Момчил Цонев, организапо на Фестивала за улични изкуства: "Щастлив съм, че можем с Фестивала за улични изкуства "Шестфест" да направим лятото в София по-артистично, и че имаме тези гости от Румъния, това е един голям уличен фестивал, който предлага цирков спектакъл, имаме програма, която продължава с Карнавални шествия от 21-ви до 23 август".

#марионетки #София #фестивал

