Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа

Израел категорично отхвърли международните критики срещу плановете му за установяване на контрол над град Газа.
Турция се обяви за единно противодействие на Ислямския свят. Около 20 арабски и мюсюлмански държави определиха израелските намерения като "опасна ескалация". Осъдително реагираха ООН и редица държави, включително Великобритания, Франция и Канада. Германия прекрати военния износ за Израел. Русия осъди и отхвърли израелските планове за разширяване на военната операция в ивицата Газа и напомни, че обстановката в територията има признаци на хуманитарна катастрофа.
10 палестинци са загинали само днес при израелски удари, включително 8 при стрелба край центрове за разпределение на помощи, съобщиха палестинските врасти.