ИЗВЕСТИЯ

Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа

Теодора Гатева
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа
Снимка: БТА
Израел категорично отхвърли критиките на световните лидери за плана си за поемане на контрол над град Газа.

По думите на министъра на отбраната Израел Кац, осъждането на Тел Авив и заплахите със санкции няма да отслабят решителността на страната да действа. Решението за военна окупация на град Газа предизвика негодувание сред западния свят.

Редица държави, сред които Великобритания, Франция и Канада, реагираха остро, а Германия директно заяви, че спира военните доставки за Израел. Очаква днес заседание на Съвета за сигурност на ООН, на което ще се обсъжда ситуацията в Газа и решението на Израел.

