Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа

Израел категорично отхвърли критиките на световните лидери за плана си за поемане на контрол над град Газа.

По думите на министъра на отбраната Израел Кац, осъждането на Тел Авив и заплахите със санкции няма да отслабят решителността на страната да действа. Решението за военна окупация на град Газа предизвика негодувание сред западния свят.

Редица държави, сред които Великобритания, Франция и Канада, реагираха остро, а Германия директно заяви, че спира военните доставки за Израел. Очаква днес заседание на Съвета за сигурност на ООН, на което ще се обсъжда ситуацията в Газа и решението на Израел.