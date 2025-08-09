БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна

Чете се за: 03:22 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха информационните агенции, като се позоваха на самия на Тръмп и на Кремъл.

Милиардерът републиканец пръв обяви новината в социалните мрежи, след като каза, че воюващите страни са близо до споразумение за спиране на огъня, което може да прекрати продължаващата вече три и половина години война, но то може да изисква Киев да отстъпи значителни територии, отбелязва Ройтерс.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Дългоочакваната среща между мен, като президент на Съединените американски щати, и президента на Русия Владимир Путин ще се проведе следващия петък, 15 август 2025 г., във Великия щат Аляска. Очаквайте още подробности. Благодаря ви за вниманието по този въпрос!"

Пред репортери в Белия дом вчера Тръмп посочи, че споразумението вероятно ще включва известна размяна на земи:

"Ще има известна размяна на територии за доброто на двете държави."

След това Кремъл потвърди срещата в Аляска чрез съобщение на руския президентски външнополитически съветник Юрий Ушаков.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Официалният представител на Кремъл посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски каза, че е възможно да бъде постигнато примирие, стига върху Москва да бъде упражнен съответният натиск. По думите му той е имал над десет телефонни разговора с лидерите на различни страни, а екипът му е в постоянна връзка със САЩ.

Путин претендира за четири украински области – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска – и за черноморския полуостров Крим, който той анексира през 2014 г. Силите му не контролират напълно територията на четирите области.

