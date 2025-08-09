Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник

Днес ще се задържи слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните части умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще са между 32° и 37°, в София около 33°.

И по Черноморието ще се задържи слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър с посока от изток-североизток. Вълнението на морето остава 2-3 бала. Дневните температури ще са от 28° до 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°.

И в планините ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра около 20°.

Най-горещо ще бъде в понеделник - температурите на места ще достигат 40°. Ще бъде слънчево, валежи не се очакват. От вторник ще започне слабо захлаждане.