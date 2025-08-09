В русенското село Кацелово изграждат първия параклис в пчелин у нас

Започна изграждането на първия параклис, който ще бъде построен в пчелин в България. Той ще посреща миряните в русенското село Кацелово и ще носи името на летния покровител на пчеларите - Свети великомъченик Прокопий.

Идеята за строежа на светата обител е на Иван Кънев, който е дългогодишен пчелар. В двора на къщата си в село Кацелово той се грижи за пчелните семейства от над 50 кошера.

Параклисът ще се изгради с лични средства и независимо, че ще се намира изцяло в частен имот, той ще е достъпен за всички миряни по всяко време на денонощието.

Иван Кънев, пчелар: "Идеята се роди много странно. Станах една сутрин с натрапчивата мисъл, че трябва да построя параклис. Това беше преди 2-3 години. И моментът назря. Параклисът ще бъде малък, така че да може човек спокойно да влезе, да свърши това, за което е дошъл, да запали своята свещица, да се помоли. Като височина 3 метра най-малко, с камбанарията може да стигне и 4 метра. "Напълно изненадващо беше това предложение, което Иван ни сподели. Ние сме съседи и много се зарадвахме. Очакваме го този ден", каза един от жителите на с. Кацелово.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева