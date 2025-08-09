БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В русенското село Кацелово изграждат първия параклис в пчелин у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна изграждането на първия параклис, който ще бъде построен в пчелин в България. Той ще посреща миряните в русенското село Кацелово и ще носи името на летния покровител на пчеларите - Свети великомъченик Прокопий.

Идеята за строежа на светата обител е на Иван Кънев, който е дългогодишен пчелар. В двора на къщата си в село Кацелово той се грижи за пчелните семейства от над 50 кошера.

Параклисът ще се изгради с лични средства и независимо, че ще се намира изцяло в частен имот, той ще е достъпен за всички миряни по всяко време на денонощието.

Иван Кънев, пчелар: "Идеята се роди много странно. Станах една сутрин с натрапчивата мисъл, че трябва да построя параклис. Това беше преди 2-3 години. И моментът назря. Параклисът ще бъде малък, така че да може човек спокойно да влезе, да свърши това, за което е дошъл, да запали своята свещица, да се помоли. Като височина 3 метра най-малко, с камбанарията може да стигне и 4 метра.

"Напълно изненадващо беше това предложение, което Иван ни сподели. Ние сме съседи и много се зарадвахме. Очакваме го този ден", каза един от жителите на с. Кацелово.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева

#пчелин # Кацелово #параклис

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
3
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
6
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Регионални

След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
Пожарникарите са потушили над 200 пожара за денонощието Пожарникарите са потушили над 200 пожара за денонощието
Чете се за: 01:07 мин.
След вандалската проява вече има вода в русенското село Бъзън, пред воден режим обаче са три села в Русенско След вандалската проява вече има вода в русенското село Бъзън, пред воден режим обаче са три села в Русенско
Чете се за: 03:12 мин.
Стихията в Пирин: Три огнища са се разгорели над село Илинденци Стихията в Пирин: Три огнища са се разгорели над село Илинденци
Чете се за: 02:30 мин.
Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места
Чете се за: 03:05 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост? Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост?
Чете се за: 17:42 мин.
У нас
Защо не можем без инфлация? Защо не можем без инфлация?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Последният продавач на вестници в Париж: Каква е историята на Али...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ