Навършват се 80 години от атомната бомбардировка над японския град Нагасаки.

Точно в 11 часа и 02 минути сутринта местно време - часът на пускането на американската ядрена бомба, беше запазена минута мълчание.

Ударът в Нагасаки е нанесен 3 дни след бомбардировката над Хирошима. Броят на жертвите на нападението в Нагасаки е над 27 хиляди души.

В словото си японският премиер Шигеру Ишиба потвърди дългогодишния ангажимент на страната си да не притежава, произвежда или позволява разполагането на ядрени оръжия.