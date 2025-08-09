БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

80 години от атомната бомбардировка над японския град Нагасаки

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Навършват се 80 години от атомната бомбардировка над японския град Нагасаки.

Точно в 11 часа и 02 минути сутринта местно време - часът на пускането на американската ядрена бомба, беше запазена минута мълчание.

Ударът в Нагасаки е нанесен 3 дни след бомбардировката над Хирошима. Броят на жертвите на нападението в Нагасаки е над 27 хиляди души.

В словото си японският премиер Шигеру Ишиба потвърди дългогодишния ангажимент на страната си да не притежава, произвежда или позволява разполагането на ядрени оръжия.

#атомна бомбардировка #Нагасаки #Хирошима

Последвайте ни

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
2
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
4
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
6
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: По света

Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия
Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия
Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа Израел отхвърли международните критики след решението за окупация на град Газа
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
Какъв е планът на Израел за Газа? Какъв е планът на Израел за Газа?
Чете се за: 03:52 мин.
Райският газ и парализата: Случаите във Франция зачестяват Райският газ и парализата: Случаите във Франция зачестяват
Чете се за: 02:15 мин.
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 05:27 мин.

Водещи новини

Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2203 станции в страната
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото
Чете се за: 05:52 мин.
Регионални
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Пожар пламна в двора на фабрика за преработка на дървесина в старозагорското село Дунавци Пожар пламна в двора на фабрика за преработка на дървесина в старозагорското село Дунавци
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В операционната – лампи на 40 г., в родилното – кувьози...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ