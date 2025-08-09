Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе

Нови големи пожари бушуват - този път край Сунгурларе и във вилната зона на Харманли. В Сунгурларе в гасенето се включиха два военни хеликоптера „Кугър“ и два шведски самолета. Огънят застраши село Славянци. Евакуиран е домът за възрастни хора в селото. Обявено е бедствено положение. Ситуацията е изключително тежка там. В Харманли пожарникарите в момента се борят стихията да не стигне до болницата и до стадиона в града.

Хората в покрайнините на село Славянци изкараха безсънна нощ. Повече от 24 часа гората до къщите им гори.

Ангелина Йорданова, жител на с. Славянци:„Как така се запали гората, не знам. То да се притесняваме – няма файда, няма. Ако ще умрем, ще умрем. Господ ще ни пази. Господ да е с нас.“ „При наш сигнал веднага да напуснете жилищата. Да си приготвите най-необходимите неща – някакви ценности, документи, вещи от първа необходимост“, обясни полицай на хората.

Пожарът е застрашил и дома за възрастни в селото.

Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: „Към момента има евакуирани 40 души от Дома за пълнолетни лица с деменция. Настанени са в град Сунгурларе, в бившия център за възрастни хора. Евакуирахме и няколко къщи, които са в близост до гората.“

„Нито работа има, нито нищо. Гладни сме, пък къщите, ако изгорят, какво ще правим – вънка на палатка?“

Асен Банов, жител на с. Славянци: БНТ: Колко е близо до вас?

„То се вижда. Няма 500 метра, километър нагоре от къщите. Гори, гаснат, ама пак се запалва и така.“

На места в селото е силно задимено.

Радостина Гудеева: "С маска заради пушека съм. Цяла вечер сме в този пушек в селото. БНТ: Как се диша? Много тежко. Не е добре."

Огънят е стигнал буквално до бензиностанция, която е във Винпрома.

Ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас: „В самия Винпром има бензиностанция с вкопан резервоар, така че самият резервоар е в земята, но въпреки това има масла, бензиноколонка с нафта, както и складове, които буквално се опират на първите дървета в гората. Имаше пряка опасност, но вече няма такава, дори и за населеното място.“

В сила е и бедствено положение за селата Славянци, Бероново, Скала, Балабанчево и град Сунгурларе.