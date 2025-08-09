БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Екипажи от състава на 24-а авиобаза в Крумово с два вертолета „Кугър“ се включиха в действията по потушаването на пожара, възникнал в района на град Сунгурларе, област Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

Вертолетите са излетели в 13:24 ч. и в 15:45 ч. днес. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха. Те координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, допълват от министерството.

Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време.

Огънят е обхванал гори, земеделски земи и лозови масиви. Към момента няма пряка опасност за жителите на Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава непрекъснато. Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра, съобщиха от общинската администрация.

Пожарът е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат до "Винекс Славянци". По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.

На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци. Очаква се пристигането на хеликоптер, който да подпомогне борбата със стихията.

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, преминал е през село Бероново, Сунгурларе и село Скала, и в момента е достигнал района на Славянци, допълват от Общината.


#Сунгуларе #пожари #кугър

Водещи новини

Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ