Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан

В присъствието на американския президент Доналд Тръмп Армения и Азербайджан подписаха мирно споразумение, което отваря пътя към пълна нормализация на двустранните отношения след десетки години вражда.

Споразумението, постигнато с американско посредничество е първи пробив в решаването на замразени конфликти край Русия след края на Студената война. Предвидени са права на Съединените щати за развитие на стратегически транзитен коридор през Южен Кавказ, който ще улесни износа на по-големи количества енергия и други ресурси.

Армения и Азербайджан се ангажират да прекратят въоръжената конфронтация, да установят дипломатически отношения и да зачитат териториалната си цялост, съобщи Доналд Тръмп. Той посочи, че Съединените щати са подписали и отделни споразумения с всяка от страните за по-широко сътрудничество в енергетиката, търговията и технологиите, включително Изкуствения интелект. Освен това Вашингтон вдига ограниченията за сътрудничество в областта на отбраната с Азербайджан. Споразумението със сигурност ще разтърси Москва, която традиционно разглежда региона в рамките на своята сфера на влияние.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Отдавна, от 35 години те се сражават, а сега са приятели и ще бъдат приятели дълго време. Голяма чест е да приветствам всички в Белия дом за тази историческа среща на върха между Армения и Азербайджан. Наистина много съм развълнуван. Обичам да виждам как се събират добри хора. Точно това стана. Има двама велики лидери и искам да поздравя тези визионери- премиерът Пашинян и президентът Алиев".

Пробивът е значително постижение за администрацията на Доналд Тръмп, който от началото на мандата си се опитва да бъде глобален миротворец. Белият дом посочва договореното примирие между Камбоджа и Тайланд , както и мирните споразумения между Руанда и Демократична република Конго и между Пакистан и Индия. Армения и Азербайджан са в конфликт от края на 80-те години на миналия век, когато Азербайджанската територия Нагорни Карабах, населена предимно с арменци, скъса с Баку с подкрепата на Ереван. Азербайджан си върна със сила пълния контрол над Нагорни Карабах през 2023-та година, а почти всички 100 хиляди етнически арменци в региона избягаха в Армения. Сега азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян благодариха на Тръмп за прекратяване на конфликта.

Никол Пашинян - премиер на Армения: "Мисля, че президентът Тръмп заслужава Нобелова награда за мир. Ние ще отстояваме тази позиция и ще насърчаваме действия в тази посока". Илхам Алиев - президент на Азербайджан: "Кой, ако не президентът Тръмп заслужава Нобелова награда за мир. Не искам да се връщам в историята за някои много странни решения на Нобеловия комитет да удостои с наградата някой, който нищо не е свършил. Но за шест месеца президентът Тръмп направи чудо".

Съединените щати получават права върху транзитен коридор, наречен на президента Тръмп. Той ще свързва Азербайджан с анклава му Нахичеван през 30 километра територия на Армения и ще включва железопътна линия, тръбопроводи на нефт и газ, както и фиброоптични кабели. Не е ясно кои американски компании биха го контролирани и какво ще бъде участието на Армения и Азербайджан в неговото изграждане.



Според ананонимен източник на Ройтерс към проекта са изразили интерес девет компании, включително три американски. Редица наблюдатели посочват, че условията по споразумението биха затруднили усилията на Москва да избягва западните санкции. В момента Кавказ е сляпо петно в санкционната политика. Районът до Русия, Европа, Турция и Иран е кръстопът на тръбопроводи на газ и петрол и мирното споразумение би позволило на Запада да работи с Армения и Азербайджан за затваряне на пътищата за избягване на санкциите.



