"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за рекети, грабежи, побои и принуда, която е действала на територията на цялата страна от 2014 година

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Петимата задържани от рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“ във Велико Търново днес бяха пуснати под домашен арест. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за рекети, грабежи, побои и принуда, която е действала на територията на цялата страна от 2014 година.

Групата беше разбира в четвъртък като общо бяха задържани 12 души. За 5 от тях, сред които и ръководителите на бандата, Окръжната прокуратура във Велико Търново поиска днес най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража.

В съдебната зала от защита им заявиха, че прокуратурата няма доказателства за организирана престъпна група, няма данни и за техни криминални прояви и след 2018 година, а трима от тях имат здравословни проблеми и затова поискаха по-лека мярка.

След 4 часово заседание, съдът определи да наложи домашен арест и за петимата. Останалите членове на бандата още вчера пуснати под гаранция.

#Хелс ейнджълс #разбита банда #Велико Търново

