Арести в Лондон: Демонстрация срещу забраната на групата "Палестинско действие"

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Снимка: БТА
Британската полиция в Лондон извърши 150 ареста по време на протест срещу забраната на групата Палестинско действие.

Силите на реда предприеха действия след като демонстрантите се събраха на Площада на парламента с лозунги "Срам" и "Долу ръцете от Газа". През юли британските депутати забраниха организацията Палестинско действие в рамките закона за борба с тероризма. Конкретен повод става нахлуването на активисти на организацията във Военно-въздушна база. Там те повредиха самолети в знак на протест срещу британската подкрепа за Израел. Забраната криминализира членството в Палестинско действие, което се наказва със затвор до 14 години.

#арести #Лондон

