Силно земетресение край Италия

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Европа
Няма данни за жертви и разрушения

Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано край бреговете на Южна Италия тази сутрин, предаде ДПА.

Според гражданската защита и пожарната няма данни за жертви и разрушения, нито постъпили сигнали за оказване помощ.

Националният институт по геофизика и вулканология определи епицентъра на около 20 км от южния бряг на областта Калабрия.

Земният трус беше усетен в най-южната точка на Апенинския полуостров и на средиземноморския остров Сицилия, отбелязват местни медии.

Службата за гражданска защита съобщи, че след земетресението е направила огледи на място и е уведомила властите за констатациите си, за да могат после те да вземат последващи мерки, ако е нужно.

#Италия #земетресение

