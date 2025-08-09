БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обезвредиха неизбухнала британска авиобомба от Втората световна война в Белград

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Работници са се натъкнали на опасната находка в понеделник, на дълбочина два метра и половина в строителен обект в жилищен квартал

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Неизбухнала британска авиобомба от Втората световна война, беше обезвредена днес в Белград.

Работници са се натъкнали на опасната находка в понеделник, на дълбочина два метра и половина в строителен обект в жилищния квартал "Белград на вода". Той е разположен на брега на река Сава, близо до центъра на сръбската столица.

Тази сутрин, периметърът е бил евакуиран. Бомбата с тегло половин тон съдържа 200 килограма експлозиви. При засилени мерки за сигурност тя е била транспортирана за обезвреждане до ненаселен район, на 60 километра източно от Белград. В специализираната операция са участвали повече от 100 полицейски служители с 22 автомобила, посочват сръбските власти.

# Втората световна война #бомба #Белград

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
3
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
4
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
6
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Балкани

Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале
Четирима души са задържани за пожарите, които обхванаха вчера турския окръг Чанаккале
Словения въвежда намалено работно време за по-възрастни работници Словения въвежда намалено работно време за по-възрастни работници
Чете се за: 03:47 мин.
Общината в Солун започна да поставя скоби на неправилно паркирани автомобили Общината в Солун започна да поставя скоби на неправилно паркирани автомобили
Чете се за: 01:55 мин.
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване? Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
Чете се за: 04:32 мин.
Румънски учители на протест срещу мащабна образователна реформа Румънски учители на протест срещу мащабна образователна реформа
Чете се за: 03:07 мин.
Почина Йон Илиеску Почина Йон Илиеску
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ