Пожарът край Сунгурларе: Цяла нощ дежурни екипи останаха на място, за да не стигне огънят до къщите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:52 мин.
Изгорели са над 10 000 декара смесена гора, ниви и лозови масиви

Снимка: БНТ
Дежурни екипи от пожарната останаха цяла нощ, за да не позволят на големия пожар, който избухна преди ден в Сунгурларе и околните села, да стигне до къщите на хората.

В гасенето вчера се включиха два военни хеликоптера "Кугър" и двата шведски самолета. Огънят застраши село Славянци. Евакуиран е домът за възрастни хора в селото. Обявено беше и бедствено положение.

Продължава работата на терен. Пожарът гори на два фронта. Има няколко огнища. Единият фронт е над село Славянци, а другият между селата Скала и Бероново. Тази нощ пожарникарите са успели да изгасят две от големи огнища навътре в гората. Сега притесненията са, че вятърът около обяд ще се усили и ще стигне скорост от 40 км/ч. и може да усили огъня.

Изгорели са към момента над 10 000 декара смесена гора, ниви и лозови масиви. Очаква се двата шведски самолета, които вчера се включиха в борбата с огъня, и днес да пристигнат. Очаква се информация дали ще се включи и хеликоптер.

Остава в сила бедственото положение. Евакуираните хора от Дома за възрастни с деменция все още няма да се върнат в село Славянци. Към момента властите успокояват, че няма опасност за населението, но обстановката остава изключително динамична.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#гасене на пожар #Община Сунгурларе #голям пожар #Сунгурларе

