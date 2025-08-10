БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Акция на полицията срещу нерегламентираната продажба на животни в Раковски

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Акция на пловдивската полиция срещу нерегламентирана продажба на животни се проведе в община Раковски, където е най-големият пазар за животни в Пловдивско. Там са концентрирани най-много огнища на шарка. Засегнати от заразата са още общините "Марица", Съединение, Садово, Първомай и Карлово.

Проверките започнаха от най-големия селскостопански пазар за живи животни в България, откъдето се предполага, че може да е тръгнала заразата от шарка в Пловдивско. От рано тази сутрин проверяващи от "Икономическа полиция", представители на полицията в града и на Областната дирекция по безопасност на храните извършват проверки.

Георги Казаков, "Икономическа полиция" – Пловдив: "От малките часове на денонощието в град Раковски тече специализирана полицейска операция, свързана с усложнената обстановка по дребните преживни животни. Проверяваме лица и МПС-та, тъй като има забрана за транспортиране и търговия с овце и кози. До момента не сме констатирали нарушители, които да търгуват или транспортират дребни преживни животни."

Проверките се извършват съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните. Всяко животно и всяко превозно средство, което може да пренася животни, се проверява, включително по републиканската пътна мрежа.

Старши инспектор Димитър Сираков, отдел "Охранителна полиция": "От страна на областната дирекция са предприети редица мерки и е подновен контролът на въведените забрани със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. Проверките обхващат над 4000 моторни превозни средства и лица, които биха превозвали дребни преживни животни. Провеждаме и разяснителна кампания за лица, които търгуват или отглеждат такива животни. Над 200 са издадени предупредителни протоколи по реда на Закона за МВР.

Светослав Стойков, директор на пазара в Раковски: "Проверките са ежеседмични от много дълго време. По никакъв начин не ме изненада тази акция."

Проверките на пазара в квартал Секирово не са установили нарушители. Те ще продължат през целия ден и до края на август.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

#огнище на шарка #шарка по животните #шарка по овцете #Раковски #полицейска акция

