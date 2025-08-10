БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Български футбол
Запази

Бившият президент на БФС вярва, че националният отбор има своите шансове срещу Испания на старта на световните квалификации.

Борислав Михайлов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият президент на БФС Борислав Михайлов даде обширно интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ. Легендарният вратар говори на различни теми – от създаването на Фондацията на националите от САЩ 94‘, през мандатите си като президент на БФС, шансовете на националите да се класират за голям форум и развитието на футбола у нас като цяло.

„Целите на фондация „Национали 94“ ги обявихме. С Христо (Стоичков) и Краси (Балъков) да бъдем заедно като Управителния съвет. Във фондацията се работи прозрачно. Държавата не направи нищо за този отбор, такъв успех в колективен спорт е трудно постижим. Освен да помагаме на нашите колеги, помагаме на децата на починали служители на МВР. Тепърва ще продължаваме да даваме и за хуманни неща, които са извън чисто футболните теми“, коментира Михайлов по повод новоучредената фондация от героите от САЩ 94.

„Лично аз бях впечатлен, не очаквах, че стадионът ще бъде пълен. Разбрах, че предишния ден е имало мач Спартак Варна – ЦСКА и е имало наполовина толкова хора по трибуните. Бях впечатлен, че хората се отзоваха и на самата кауза, всички си купиха билети“, добави Михайлов.

Легендарният вратар сподели, че различията с другите негови съотборници от златното поколение са били породени от външни намеси.

„Ние сме играли на три големи първенства – 94‘, 96‘, 98‘. Различията? Не са били породени от наши скандали или неразбиране или нарушаване на нещо. В различни етапи сме работили на различни позиции. Това бяха неща, вкарани от външни хора, с цел да разбият отношенията ни. Имаше външни намеси“, категоричен е Михайлов.

Бившият президент на БФС коментира и предстоящите двубои с Испания, Грузия и Турция в квалификациите за Мондиал 2026.

„Идва най-добрият отбор в Европа и света, билетите не са от най-евтините, което е нормално. Хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко. Имаме своите възможности, отборът ни е крив, така да го кажа, можем да се затваряме, зависи как тръгне мачът. Подкрепата на публиката е много важна. Трябва да се даде смисъл на момчетата да намерят себе си. Цялата група е много силна, групата е почти невъзможна. Кратка е, бързо минават квалификациите. Надявам се да се представят добре и да придобият самочувствие. Отборът трябва да расте и да има подкрепата на публиката“, сподели Михайлов.

Той за пореден път изказа и подкрепа към националния селекционер Илиан Илиев.

„Всички вече разбраха, че президентът на БФС няма нищо общо с класирането на националния отбор и начина на игра на отбора. Тогава аз бях виновен, сега ме няма. Треньорът трябва да продължи да работи добре. Когато играят добре клубните отбори, както се случва в момента, хората отиват на мач. Националния отбор е съвсем друго нещо. Да се класираме на голям форум трябва да има поколение, каквото беше нашето, да има разлика по 2-3 години между футболистите, не по 10 години разлика. Да са близко като възраст“, добави Михайлов.

Той сподели и дали му липсва динамика от годините като президент на БФС.

„Може би ми липсва малко динамиката в първите месеци, когато си подадох оставката. Но аз бях много време и съм дал всичко от себе си като играч и като президент. С тези атаки срещу мен, които не бяха една и две и три, на всякакво ниво, всеки интелигентен човек знае за какво става въпрос. Естествено, че беше време да се оттегля, защото и аз имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар – капитан на отбора, и като президент“, коментира Михайлов.

Цялото интервю с Борислав Михайлов гледайте във видеото!

#Фондация "САЩ 94" #САЩ 94 #Национален отбор на България по футбол #Борислав Михайлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
2
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
3
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
4
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Специално за БНТ

Емил Кременлиев в предаването "Зала на славата"
Емил Кременлиев в предаването "Зала на славата"
Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига
Чете се за: 04:22 мин.
Емил Кременлиев е поредният герой в предаването "Зала на славата" Емил Кременлиев е поредният герой в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство
Чете се за: 01:05 мин.
Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо
Чете се за: 01:12 мин.
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
20319
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Българин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ