Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"

В предаването "Арена спорт" на 16 ноември видяхте:

След гостуването на Турция и преди домакинството на Грузия в световните квалификации, за "Арена спорт" говори бившият национал Георги Пеев.

В предаването участва и селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев, преди визитата на тима на Шотландия от европейските квалификации.

Ексклузивно интервю с петкратния победител в Рали Декар, участник на шест олимпийски игри и медалист от стрелбата в Лондон 2012 - Насер Ал-Атия.

Пътят на Борислава Христова и Карина Константинова към европейския баскетбол. Националките ни разказват за първите си стъпки, за уроците на терена и за големите си мечти.

