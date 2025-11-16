БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Български футбол
Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт.

георги пеев тодор янчев насер атия арена спорт
В предаването "Арена спорт" на 16 ноември видяхте:

След гостуването на Турция и преди домакинството на Грузия в световните квалификации, за "Арена спорт" говори бившият национал Георги Пеев.

В предаването участва и селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев, преди визитата на тима на Шотландия от европейските квалификации.

Ексклузивно интервю с петкратния победител в Рали Декар, участник на шест олимпийски игри и медалист от стрелбата в Лондон 2012 - Насер Ал-Атия.

Пътят на Борислава Христова и Карина Константинова към европейския баскетбол. Националките ни разказват за първите си стъпки, за уроците на терена и за големите си мечти.

Гледайте цялото предаване във видеото.

