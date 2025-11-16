Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена

Всяка от тях има причина да започне да тренира баскетбол. И двете обичат баскетбола повече от всичко. И казват, че той е магия. От онази, която завладява душата ти за цял живот, онази, която те кара да оставиш сърцето си на терена.

Борислава Христова и Карина Константинова са част от националния ни отбор за жени. В клубните си отбори са лидери на терена. Борислава играе за гръцкия Атинайкос, а Карина е гард на германския Келтерн.

Но как започва всичко за тях в магическата игра?

"Около 20 години се занимавам с баскетбол. На 9-10 години, когато моите родители ме заведоха в залата на Черно море и от там всичко започна, както казва моята треньорка Маргарита Гечева, топката ми залепна за ръката и до ден днешен е нещо, без което не мога", разкри Борислава.

"Започнах на 8 години, защото имах астма и моите родители се опитваха да намерят начин да подобря състоянието си, да дишам по-лесно. Както знаете, Ботевград е баскетболен град и това беше една от първите опции. Записахме на баскетбол, започнах да тренирам и от началото започнах да харесвам играта и да заобичам този спорт", сподели и Карина.

Привлича ги това, че баскетболът си играе със смисъл и че е отборен спорт.

И благодарение на това се справят с трудностите в живота, защото спортът изгражда характери.

"Харесва ми отборната игра. Харесва ми това да играя в екип, това да побеждавам. Емоцията и адреналинът на терена са невероятни и страшно пристрастяващи", каза Карина Константинова.

"Една магическа игра. В момента е просто не само моя професия, а начин на живот и нещо, което искам да правя още доста време", добави Борислава Христова.

Пътят на Борислава за големия баскетбол тръгва от Черно море Одесос. Когато е на 15, излиза за първи път в чужбина, когато за кратко играе за Истанбулски университет. Следват две години в бургаския Нехтохимик. На 19 заминава за Щатите, където прекарва 5 години в отбора на Вашингтон Стейт и където оставя следа, превръщайки се в реализатор номер 1 в историята на колежанското първенство.

"Родителите ми са причината за да заминава за Щатите. Аз бях против. Исках да започна веднага да се занимава професионално с баскетбол в Европа на голямата сцена, но реших да опитам и 5 години по-късно завърших образованието си и играх на доста високо ниво там. Опитах се по най-добрия начин да представя себе си. Завързвах едни дългогодишни приятелства, които за мен са нещо, което е по-важно от всякакви рекорди, които съм счупила там. И за това съм много благодарна", разказа Борислава.

След това тя се завръща в Европа. Играе в Полша, Румъния и Испания. От този сезон е част от гръцкия Атинайкос.

Карина е гард. Казват, че това е голяма отговорност и че гардът е дясната ръка на треньора.

"Каквото той иска от нас, аз трябва да мога да го предам на моите съотборници и да направя играта за тях много лесна. Отговарям за организацията на играта, за това моите съотборници да се чувстват комфортно на терена и да ми вярват и да имат сигурност в мен", сподели Карина.

За националния тим я открива настоящият треньор на жените Таня Гатева и вратите за нея в женския баскетбол са широко отворени.

"На 17 години заминах за Стара Загора да играя в Берое, отново по покана на Таня Гатева. Пожелавам на всеки да има такова начало на професионалната си кариера, каквото аз имах в Берое", добави тя.

За разлика от Борислава, Карина се отправя към Европа.

"Заминах на 21-а в чужбина след 4 сезона в Берое. За първо отидох да играя в Гърция, след това преминах през Испания, Италия, Исландия и много други държави", каза баскетболистката, която в момента тя е част от германския Келтерн.

"Лигата в Германия е изключително физическа. В Еврокъп сме първи в групата, в Германия допуснахме една загуба в първия ни мач. Целите са както всяка година, шампионската титла, купа на Германия и да излезем от групите на Еврокъп, което вече го постигнахме като цел", разказа Карина.

Тя смята, че е трудно да бъдеш българин в чужбина.

"Ние трябва да се доказваме, да се показваме и да затвърдяваме представянето си всеки ден. Ти нямаш право да се отпуснеш дори за секунда, защото това може да коства договора и може да коства и минутите ти на терена", обясни Карина.

"Мисля, че навсякъде съм имала трудности, но обичам да преминавам през тях с усмивка и знам, че всичко се случва с някаква причина и просто работя здраво и не поглеждам назад. Гледам напред и правя това, в което съм най-добра", добави Борислава.

В момента Борислава и Карина играят евроквалификации с националния отбор.

България е в група с Азербайджан, Украйна и Черна гора. В първи си мач нашите момичета разгромиха Азербайджан, а след това надиграха и Украйна. На 18 ноември приемаме Черна гора.

"Мисля, че групата е много преодолима. Отборът, който се е събрал в момента тук е фокусиран върху това да се класираме напред, защото това е само първият етап от квалификацията за европейско. Искаме да вземем шест победи. Готови сме, мотивирани сме и знаем какво трябва да направим, за да се случи. И се надявам в България да пристигнем с две победи. Пожелавам си го, за да може "Арена Ботевград" да се напълни и да имаме подкрепата на всички хора", отправи апел Карина Константинова.

"Изградихме колектив, който мисля, че може да се бори за класиране на европейско. Натурализирахме чужденки. Мисля, че пъзелът е сглобен. Мисля, че имаме огромен потенциал да спечелим тази първа групова фаза. Искам да призова всички от Ботевград и не само, да дойдат да ни подкрепят. С този мач завършваме прозореца. Мисля, че ще направим едно шоу за нашите фенове и заедно да напишем историята на женския баскетбол", призова и Борислава Христова.

"За мен това да си в националния отбор е чест, и привилегия да носиш името на България на гърдите си. Ти не представляваш само себе си, а една цяла нация", каза Карина Константинова.

И Карина, и Борислава вярват в максимата, че когато човек вярва в себе си, може да постигне всичко.

"Искам да играя в Евролигата някой ден и искам България да се класира на европейско. И аз да съм в този отбор. Ако ти даваш 100% от себе си, трудиш се, вярваш в себе си, твоят късмет ще работи за теб", смята Карина.

"Веднага, когато вляза на игрището, просто искам да дам всичко от себе, забравям за абсолютно всякакви проблеми и затова за мен баскетболът е наистина една прекрасна игра. Магия с оранжева топка", каза Борислава Христова.

Вижте материала във видеото!