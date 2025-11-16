БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Жечо Станков заяви, че при нужда отсрочката на санкциите срещу "Лукойл" може да бъде удължена

снабдяването горива лукойл опашки цистерни чакат заредят
България няма допълнителни условия от страна на САЩ, за да влезе в сила направеното изключение от санкциите, които бяха наложени на "Лукойл".

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че при нужда отсрочката на санкциите срещу "Лукойл" може да бъде удължена.

Той увери, че след направената дерогация напрежението, което е натрупано, вече е преодоляно.

"Няма никакви допълнителни условия, които да са поставени. Напротив, транзакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, със сигурност дава спокойствие на финансовите институции у нас, които да продължат да предоставят своите услуги на тези предприятия. Изключително важно, което трябва да спомена, беше получено писмо, което беше обезпокоително още предната седмица, което с цел да не обезпокояваме обществото не бързахме да споделяме. А именно, че големите компании, с които банковите карти работят, също бяха подали информация към банковите институции да се прекрати дейността с тези карти. Сега на база с тази нова дерогация аз съм сигурен, че това вече е преодоляно и всичко ще бъде спокойно", заяви енергийният министър Жечо Станков.

