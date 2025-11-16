След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър

България няма допълнителни условия от страна на САЩ, за да влезе в сила направеното изключение от санкциите, които бяха наложени на "Лукойл".

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че при нужда отсрочката на санкциите срещу "Лукойл" може да бъде удължена.

Той увери, че след направената дерогация напрежението, което е натрупано, вече е преодоляно.