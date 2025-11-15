БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Снимка: БТА
Самото назначаване на особения търговски управител е извън закона, защото съгласно техния закон, той трябва да разработи подробен 6-месечен план за дейността и да го представи в Съвета за сигурност към МС, за да бъде одобрен. Кога г-н Спецов разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, когато той даже не е присъствал на съвета. Това заяви пред медии президентът Румен Радев.

"Самият особен търговски управител не е толкова важен, по-важен е фактът, че те го поставиха над Конституцията и над законите."

Държавният глава смята, че има огромен риск за бъдещи нарушения относно казуса с "Лукойл".

"Една дейност, която в зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск тя да води до абсолютни нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата и това е кризата на българската политика, тя е много по-страшна. Вижте какво става в комисиите, вижте какво става в парламента - изчезва дебатът, когато изчезва дебатът, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата, защото вече Коституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. Това е много опасна тенденция. Управляващите погазиха всички правни, политически, мога да кажа и морални норми."

Попитан дали отсрочката, която САЩ и Великобритания дадоха на България за санкциите срещу "Лукойл" е постижение на правителството, президентът заяви:

"Беше пределно ясно, че ще има лиценз, не само за България, но за всички европейски страни засегнати, защото САЩ са стратегически съюзник на Европа. Всички опити за героични пози, за демонстрация на някакви суперпостижения в дипломацията звучат леко нелепо на този фон."

Относно наложеното вето за закона за нефтените продукти, Радев коментира:

"Показателно е за начина, по който менторите на управляващите се опитаха да използват този казус, за начина по който беше прокаран един закон и съшността на закона, който издава истинските им намерения, които водят към ситуации като "Булгартабак" и КТБ. Първото нещо, те направиха така че да отпаднат гаранциите, които имаше в закона от 2023 г. Второто нещо - гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост. Третото нещо е отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлижи на административен и съдебен контрол, нещо което е извън националния и европейски правен мир. Аз съм загрижен за българската Конституция и за правовата държава."

#президентът Румен Радев #актуални теми

