Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°

Oчакват ни сериозни температурни амплитуди

посрещаме новата седмица температури 0deg 21deg
Слушай новината

Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Преди обяд в Дунавската равнина и по долините на реките в Южна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, а през деня за кратко ще духа слаб вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните между 14° и 19°, по-ниски в районите с трайна мъгла - между 10° и 13°. В София минималната температура ще е около 0°, а максималната около 16°.

По Черноморието също ще е предимно слънчево, но и там в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

И в планините ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра около 8°.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще бъде мъгливо, а през деня облачността от запад ще се увеличава. Югозападният вятър ще се усили и мъглите ще се разсеят, а температурите ще се повишат още малко.

През следващите дни ще бъде предимно облачно, в югоизточните райони и ветровито. Във вторник и сряда в северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Температурите там ще се понижат значително, но само временно.

В сряда и четвъртък отново ще се затопли. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а и температурите ще останат високи до около 20°.

В четвъртък валежи ще има на малко места. Ще остане топло за периода с минимални температури от 4°-6° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните и максимални от 14° в западните до 20°-21° в източните.

