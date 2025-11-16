Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ

Украинският президент Володимир Зеленски пристига в Атина, за да договори допълнителна военна помощ за Киев и да подсигури доставки на газ за страната си през зимата.



Гърция разполага с пет мобилни системи "Пейтриът" и Киев се надява да получи поне две от тях.

Според военни вероятността за това е малка, защото те са ключов елемент от отбраната на Гърция и опозицията е против.

Гръцката военна помощ досега включва картечници, бронирани машини, артилерийски снаряди и боеприпаси.

На фона на критичното положение с енергийната инфраструктура на прага на зимата и корупционния скандал в енергетиката Киев се надява да договори и доставки на американски втечнен газ от гръцките терминали Ревитуса и Александруполис.

Те ще се транспортират по вертикалния газов коридор през България.