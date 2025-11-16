БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ

Диана Симеонова
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Гърция разполага с пет мобилни системи "Пейтриът" и Киев се надява да получи поне две от тях

зеленски предлага единен европейски въздушен щит русия
Снимка: БТА
Украинският президент Володимир Зеленски пристига в Атина, за да договори допълнителна военна помощ за Киев и да подсигури доставки на газ за страната си през зимата.

Гърция разполага с пет мобилни системи "Пейтриът" и Киев се надява да получи поне две от тях.

Според военни вероятността за това е малка, защото те са ключов елемент от отбраната на Гърция и опозицията е против.

Гръцката военна помощ досега включва картечници, бронирани машини, артилерийски снаряди и боеприпаси.

На фона на критичното положение с енергийната инфраструктура на прага на зимата и корупционния скандал в енергетиката Киев се надява да договори и доставки на американски втечнен газ от гръцките терминали Ревитуса и Александруполис.

Те ще се транспортират по вертикалния газов коридор през България.

"Ще осигурим финансиране за внос на газ, ще увеличим резервите от оборудване за ремонт след руските удари, а Министерският съвет на Украйна трябва да представи всичко това на обществеността – всички важни подробности", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

